Ένα special live από τον Βαγγέλη Κακουριώτη.

Μοναδικές στιγμές χάρισε ο Βαγγέλης Κακουριώτης σε δεκάδες θαυμάστριές του με μία ξεχωριστή unplugged εμφάνιση.

Το απόλυτο pop icon ξεδίπλωσε για ακόμα μία φορά την πιο ερμηνευτική και αισθαντική πτυχή του, σε ένα special live που έγινε το απόγευμα της Πέμπτης στο κατάστημα των Starbucks στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη της Γλυφάδας.

Ο Βαγγέλης Κακουριώτης μάγεψε το κοινό, που κατέκλυσε από νωρίς τον χώρο του καταστήματος, ερμηνεύοντας unplugged κάποιες από τις επιτυχίες του, όπως τα «Ίσως», «Δεν Τελειώσαμε», «Η Δική Μας Η Αγάπη» και «Να Μ’ Αγαπάς», που κυκλοφορούν από την Panik Records.

Παράλληλα παρουσίασε αγαπημένα κομμάτια Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, όπως τα «Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι» από τις MΕΛΙSSES, το «Falling Like The Stars» του James Arthur, το «Shallow» των Lady Gaga και Bradley Cooper, το «Say Something» του Justin Timberlake και το «Perfect» του Ed Sheeran.

Μετά το live ακολούθησε Meet & Greet, όπου ο Βαγγέλης Κακουριώτης υπέγραψε αυτόγραφα, μίλησε και φωτογραφήθηκε με τις θαυμάστριές του.

Αυτή την περίοδο ο Βαγγέλης Κακουριώτης προετοιμάζεται για την κυκλοφορία της νέας του δισκογραφικής δουλειάς, το μιούζικαλ «Hairspray» όπου πρωταγωνιστεί και τις εμφανίσεις του για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο πλευρό του Νίκου Βέρτη.

