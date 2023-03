Η Cate Blanchett πρωταγωνιστεί στο μουσικό βίντεο για το ομότιτλο τραγούδι του νέου άλμπουμ των Sparks.

Οι Sparks παρουσιάζουν με το νέο τραγούδι «The Girl Is Crying In Her Latte» το πρώτο single από το επερχόμενο 26ο άλμπουμ τους.

Το ομώνυμο άλμπουμ «The Girl Is Crying In Her Latte» των Sparks αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 26 Μαΐου. Για το single δημιουργήθηκε ένα μουσικό βίντεο με τη συμμετοχή της ηθοποιού Cate Blanchett.

Οι Sparks διηγούνται πώς προέκυψε η συνεργασία τους με την Cate Blanchett: και αποκαλύπτουν ότι γνωρίστηκαν μόλις το 2022 στα βραβεία Caesars στο Παρίσι.

Διαφήμιση

«Εκείνη την εποχή, κανένας από εμάς δεν περίμενε ότι λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της εποχής μας (και ένας υπέροχος άνθρωπος!) θα είχε την καλοσύνη να επιδείξει τις χορευτικές ικανότητές της στο πρώτο μας βίντεο για την προώθηση του νέου άλμπουμ, “The Girl Is Crying In Her Latte”», αναφέρουν.

«Τα όνειρα πραγματικά γίνονται πραγματικότητα! Θα κοιμηθούμε ήσυχοι με τη σκέψη ότι τώρα θα μπορούμε πάντα να λέμε ότι πρωταγωνιστήσαμε σε ένα βίντεο με την Cate Blanchett!», προσθέτουν.

Το «The Girl Is Crying In Her Latte» είναι η πρώτη κυκλοφορία των Sparks μετά από σχεδόν πέντε δεκαετίες υπό τη σκέπη της Island Records. Από την ίδια εταιρεία οι Sparks κυκλοφόρησαν το άλμπουμ – ορόσημο «Kimono My House» το 1974, το οποίο περιελάμβανε την επιτυχία «This Town Ain’t Big Enough For Both Of Us».

Το νέο άλμπουμ τους περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες προτάσεις όπως το «Mona Lisa’s Packing, Leaving Late Tonight» και το «Nothing Is As Good As They Say It Is». Το δίδυμο των Sparks αποδεικνύει για άλλη μία φορά το ταλέντο του να συμπυκνώνει λεπτομερείς ιστορίες σε αριστουργήματα διάρκειας 3,5 λεπτών.

Μετά από 50 χρόνια ιστορίας, το διαχρονικό και συνάμα σύγχρονο επερχόμενο άλμπουμ τους «The Girl Is Crying In Her Latte» επιβεβαιώνει ότι τα αδέρφια Ron και Russell είναι ακόμη γεμάτοι ιδέες.

Οι Sparks θα ξεκινήσουν σύντομα μία εκτεταμένη περιοδεία που θα περιλαμβάνει στάσεις σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ιαπωνία. Μεταξύ άλλων, θα εμφανιστούν στο Royal Albert Hall του Λονδίνου (δύο sold out συναυλίες) και στο εμβληματικό Hollywood Bowl του Λος Άντζελες, καθώς και σε φεστιβάλ όπως το Glastonbury και το Primavera της Βαρκελώνης, της Μαδρίτης και του Πόρτο.

Το συγκρότημα ανυπομονεί να επιστρέψει στη σκηνή: «Είμαστε εξαιρετικά ενθουσιασμένοι που θα κάνουμε ξανά περιοδεία και θα μοιραστούμε τη χαρά με τους θαυμαστές των Sparks. Ανυπομονούμε να σας δούμε σύντομα!», δηλώνουν.

Το ενδιαφέρον για τους Sparks δεν μειώνεται. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μάθει τουλάχιστον ένα μέρος της ιστορίας τους. Τα αδέλφια Ron και Russell Mael, φοιτητές τότε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, άρχισαν να δημιουργούν μουσική στα τέλη της δεκαετίας του 1960, αρχικά με το όνομα Halfnelson.

Έκαναν το ντεμπούτο τους στην τηλεοπτική εκπομπή «Top Of The Pops» με το τραγούδι «This Town Ain’t Enough For Both Of Us». Όχι μόνο κατέκτησαν την κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά κέρδισαν και τις καρδιές μίας ολόκληρης γενιάς.

Οι Sparks πειραματίστηκαν με μουσικά είδη όπως τα art rock, glam, big band swing, electro-disco, new wave και synthpop. Οι περίπλοκες ενορχηστρώσεις του Ron συνδυάζονται τέλεια με τη φωνή του αδελφού του Russell και η σκηνική παρουσία τους έχει κεντρίσει τα βλέμματα παγκοσμίως.

Οι Sparks δεν είναι μόνο ένα σπουδαίο συγκρότημα – είναι επίσης το αγαπημένο συγκρότημα του αγαπημένου σας συγκροτήματος. Οι Joy Division, οι Duran Duran, οι Depeche Mode, η Björk και ο Beck έχουν αναφέρει ότι οι Sparks είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που τους έχουν εμπνεύσει.

Η επιρροή του ντουέτου στη μουσική είναι ανεκτίμητη. Ο διάσημος παραγωγός Jack Antonoff σημείωσε πρόσφατα: «Όλη η pop μουσική είναι οι Sparks σε άλλη διαρρύθμιση».

Διαφήμιση

Πλέον διανύουν την έκτη δεκαετία της καριέρας τους και οι Sparks δεν σταματούν. Τα τελευταία τους άλμπουμ «Hippopotamus» (2017) και «A Steady Drip, Drip, Drip» (2020) έφτασαν στο Νο. 7 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το 2021, κυκλοφόρησαν την ταινία «The Sparks Brothers», σε σκηνοθεσία του Edgar Wright («Rise of the Living Dead», «Hot Fuzz», «Baby Driver»). Το ντοκιμαντέρ, το οποίο κάλυψε ολόκληρη την καριέρα τους, έτυχε ευρείας αποδοχής σε γωνιές του κόσμου που προηγουμένως δεν είχαν καταφέρει να προσεγγίσουν.

Το μιούζικαλ «Annette» των Sparks, σε σκηνοθεσία του Leos Carax, στο οποίο πρωταγωνίστησαν ο Adam Driver και η Marion Cotillard, έλαβε επίσης σημαντική αναγνώριση.

Στη Γαλλία, η ταινία βραβεύθηκε με τρία βραβεία Lumière και πέντε βραβεία César, μεταξύ των οποίων και το βραβείο για την Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική. Επίσης, το single «So May We Start» ήταν στη λίστα των τραγουδιών που διεκδικούσαν μία υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι οι Sparks ετοιμάζουν μία νέα ταινία με τίτλο «X-Crucior».

Το tracklist του «The Girl Is Crying In Her Latte»

1. The Girl Is Crying In Her Latte

2. Veronica Lake

3. Nothing Is As Good As They Say It Is

4. Escalator

5. The Mona Lisa’s Packing, Leaving Late Tonight

6. You Were Meant For Me

7. Not That Well-Defined

8. We Go Dancing

9. When You Leave

10. Take Me For A Ride

11. Love Story

12. It’s Sunny Today

13. It Doesn’t Have To Be That Way

14. Gee, That Was Fun