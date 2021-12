Σπάνιες συνεντεύξεις των Beatles βγαίνουν σε δημοπρασία ως NFTs

Κάθε συνέντευξη συνοδεύεται από ένα μοναδικό πορτρέτο κάθε μέλους των Beatles.

Σπάνιες συνεντεύξεις με κάθε μέλος των Beatles έχουν μετατραπεί σε NFTs (μη ανταλλάξιμα διακριτικά) και βγαίνουν προς πώληση σε δημοπρασία.

Η διαδικτυακή δημοπρασία της συλλογής «The Beatles Collection» ξεκίνησε στις 6 Δεκεμβρίου μέσω του Voices Of Classic Rock Archive, το οποίο διατηρεί 650 ιστορικές συνεντεύξεις και ραδιοφωνικές εκπομπές με σημαντικούς καλλιτέχνες της ροκ που ηχογραφήθηκαν από το 1964 έως το 2008.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται τέσσερα ξεχωριστά αποσπάσματα από συζητήσεις με τον Paul McCartney (στο «Chaos And Creation In The Backyard»), τον John Lennon (στο «A Day In The Life»), τον George Harrison (στο «Abbey Road») και τον Ringo Starr (στο «His Lost Medallion»).

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Voices Of Classic Rock Archive εισέρχεται στην αγορά των NFT. Κάθε απόσπασμα διατίθεται σε αρχείο .WAV μαζί με ένα μοναδικό πορτρέτο του εκάστοτε μέλους των Beatles. Μπορείτε να κάνετε προσφορά εδώ.

Ο Jonathan Firstenberg, διευθύνων σύμβουλος της Voices Of Classic Rock Archive, δήλωσε σχετικά με τη δημοπρασία: «Η εκτεταμένη ποικιλία συνεντεύξεων των Beatles που έχουμε στη συλλογή μας είναι, ίσως, το πιο ολοκληρωμένο και πολύτιμο περιουσιακό μας στοιχείο – γι’ αυτό θέλαμε να ξεκινήσουμε με τον John, τον Paul, τον George και τον Ringo – τους απόλυτους κλασικούς αστέρες του ροκ!»

«Οι ιδιοκτήτες του Voices Of Classic Rock Archive απέκτησαν αυτό το αξιόλογο αρχείο από τη δημιουργό του, Kathleen Wittbold, επειδή κατάλαβαν ότι θα υπάρχει συνεχώς μελλοντική αύξηση της αξίας του ηχητικού περιεχομένου για όλα τα πράγματα που σχετίζονται με την κλασική ροκ μουσική», συνέχισε.

«Όλες οι συνεντεύξεις που διαθέτει το Voices Of Classic Rock Archive είναι μοναδικές και, όπως κάθε άλλο σημαντικό και μοναδικό αντικείμενο ή έργο τέχνης, θα συνεχίσουν να αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σπανιότητα και αξία με την πάροδο του χρόνου», τόνισε.

Τα NFTs με τις συνεντεύξεις των Beatles χρησιμοποιούν το blockchain του Ethereum και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο Ethereum (ETH) για να υποβάλουν προσφορά. Κάθε NFT απαιτεί ελάχιστη προσφορά 1,25 Ethereum (περίπου 3.800 ευρώ).