Ο Travis Scott και ο Future συμμετέχουν στο «Hold That Heat» του Southside

Ο Southside είναι ο παραγωγός που βρίσκεται πίσω από μερικές από τις πιο επιδραστικές κυκλοφορίες της rap σκηνής την τελευταία δεκαετία.

Ο υποψήφιος για Grammy παραγωγός και πολυπλατινένιος καλλιτέχνης Southside από την Ατλάντα επιστρατεύει τους σούπερ σταρ της rap Future και Travis Scott στο ηλεκτρισμένο single «Hold That Heat».

Το τραγούδι ξεκινά με τις χαρακτηριστικές σειρήνες του Southside, πριν πάρουν τη σκυτάλη τα 808s και τα trap hi-hats.

Ο Travis Scott και ο Future αναλαμβάνουν το ρεφρέν μαζί, πάνω σε ένα beat που είναι αρκετά πολυσύνθετο για να σταθεί μόνο του, αλλά αφήνει επίσης χώρο στους MCs να επιδείξουν τη λεκτική δύναμή τους.

Το καλαίσθητο και σκοτεινό music video για το «Hold That Heat», που σκηνοθέτησε ο Philp Andelman, είναι αντάξιο των τριών μεγαθηρίων της hip-hop.

Είναι μία εκδοχή των παραδοσιακών rap βίντεο όπως θα την παρουσίαζε ο David Lynch και περιλαμβάνει αστραφτερές αλυσίδες, λιτά ντυμένες κυρίες και ακατάπαυστο καπνό από χασίς. Υπάρχει επίσης ένας αλιγάτορας, αμυδρά φωτισμένα δωμάτια μοτέλ, κλειστοφοβικοί διάδρομοι και οπτικά εντυπωσιακές ακτίνες λέιζερ που δίνουν έμφαση στη γκρίζα αίγλη.

Έχοντας συνεργασίες με ονόματα που εκτείνονται από τους Moneybagg Yo, Drake και 21 Savage μέχρι τους Pusha T και Young Thug, ο Southside είναι ένας από τους πιο περιζήτητους παραγωγούς της rap σκηνής.

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, το «Hold That Heat» είναι μια υπενθύμιση ότι ο Southside μπορεί να flexάρει σκληρότερα από οποιονδήποτε άλλον στο παιχνίδι της παραγωγής

Το έργο του Southside βρίσκεται πίσω από μερικά από τα πιο επιδραστικά άλμπουμ, mixtapes και singles της τελευταίας δεκαετίας. Ο πολυπλατινένιος παραγωγός από την Ατλάντα και ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της 808 MAFIA έχει λάβει 45 πλατινένιες διακρίσεις, έχει δημιουργήσει δισεκατομμύρια streams και έχει λάβει ευρεία αναγνώριση από τους κριτικούς.

Ανάμεσα σε εκατοντάδες τραγούδια, η δισκογραφία του περιλαμβάνει τις συμμετοχές του στα άλμπουμ «56 Nights», «DS2», «Future» και «The Wizrd» του Future, τη mega συνεργασία «What A Time To Be Alive» των Drake και Future, το «Life of Pablo» του Kanye West, το «Issa Album» του 21 Savage, το «Father of 4» του Offset, το «2 Heartless» του Moneybagg Yo και πολλά άλλα.

Το πιο πρόσφατο πρότζεκτ του ήταν μια ολοκληρωμένη συνεργασία με τον ράπερ Doe Boy από το Κλίβελαντ με τίτλο «Demons R Us», ενώ ο Southside συμμάχησε επίσης με τον G Herbo στο «Swervo».