Το επίσημο soundtrack της ταινίας «Frozen II» κυκλοφορεί

Οκτώ ολοκαίνουργια τραγούδια και τρεις μοναδικές ερμηνείες από αγαπημένα ονόματα περιέχει το soundtrack του «Frozen II».

Κυκλοφορεί από τη Walt Disney Records το επίσημο soundtrack της ταινίας «Frozen II» (Ψυχρά κι Ανάποδα 2).

Μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας το 2013, το «Frozen» έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που σημείωσε εντυπωσιακό box office 1,27 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποτελώντας την πιο επιτυχημένη ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney έως τότε.

Στο πολυαναμενόμενο sequel του «Frozen» επιστρέφει το ίδιο πρωταγωνιστικό καστ ηθοποιών, δηλαδή οι Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff, Josh Gad

και Santino Fontana, όπως και το βραβευμένο δίδυμο των δημιουργών Kristen Anderson-Lopez και Robert Lopez που υπογράφουν οκτώ ολοκαίνουργια τραγούδια.

Τόσο στην ταινία όσο και στο soundtrack περιλαμβάνονται το παραδοσιακό folk τραγούδι «All Is Found», η δυναμική μπαλάντα «Lost In The Woods» με αναφορές στα ’80s, το φθινοπωρινό pop – rock single «Some Things Never Change» και το κομμάτι «When I Am Older» που ερμηνεύει σόλο ο χαρακτήρας του Όλαφ.

Ωστόσο άξιος διάδοχος του επιτυχημένου «Let It Go» από την πρώτη ταινία είναι τραγούδι «Into The Unknown» με τη φωνή της Idina Menzel, όπου συμμετέχει και η Νορβηγίδα καλλιτέχνιδα AURORA.

Το τραγούδι περνά ένα δυναμικό μήνυμα: Άκουσε τον εαυτό σου και αποδέξου αυτό που είσαι.

Στο soundtrack του «Frozen II» περιέχονται επιπλέον τρεις εκτελέσεις από την Kacey Musgraves («All Is Found»), τους Weezer («Lost In The Woods») και Panic! At the Disco («Into The Unknown»).

Η ταινία «Frozen II» κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 28 Νοεμβρίου.



Το tracklist του soundtrack

1. All Is Found – Evan Rachel Wood

2. Some Things Never Change – Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad, Jonathan Groff & Cast

3. Into The Unknown – Idina Menzel & AURORA

4. When I Am Older – Josh Gad

5. Reindeer(S) Are Better Than People (Cont.) – Jonathan Groff

6. Lost In The Woods -Jonathan Groff

7. Show Yourself – Idina Menzel & Evan Rachel Wood

8. The Next Right Thing – Kristen Bell

9. Into The Unknown – Panic! At The Disco

10. All Is Found – Kacey Musgraves

11. Lost In The Woods – Weezer