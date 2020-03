Το soundtrack της νέας ταινίας του Netflix «Ultras» κυκλοφόρησε

14 κομμάτια μπορείτε να τα ακούσετε παρακάτω.



Μόλις κυκλοφόρησε σε όλες τις streaming υπηρεσίες μουσικής το νέο άλμπουμ του Liberato, Ultras, soundtrack της ομότιτλης ταινίας του Francesco Lettieri, σκηνοθέτη που υπέγραψε όλα τα βίντεο του καλλιτέχνη.

Δεκατέσσερα τραγούδια συμπεριλαμβανομένων του «We come from Napoli» και «O core nun tene padrone», που είναι ήδη διαθέσιμα τις τελευταίες ημέρες. Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλο το tracklist.

Grazia

We come from Napoli

Rione terra

Vien’ ccà (Part I)

O core nun tene padrone – Apace mix

Luntan’

Graziella

Vien’ ccà (Part II)

Amma stù vicin’

‘A mamm’ e chi ‘nnalùcc’

‘O core nun tene padrone – NNN mix

Funiculì funiculà

Cchù fort’

Graziocazz

Ακούστε το στο spotify.

Για όσους δε το γνωρίζουν το Ultras είναι μια ποδοσφαιρική ταινία με χουλιγκανισμό αλλά και βαθύτερο νόημα. Η πλοκή εκτυλίσσεται με φόντο την Νάπολη όπου ο 50χρονος Σάντρο είναι ο επικεφαλής ενός συνδέσμου φανατικών οπαδών ποδοσφαίρου, των Apache, με τους οποίους έχει περάσει σχεδόν μια ζωή στους δρόμους και στα γήπεδα ζώντας σκηνικά βίας, συγκρούσεων και εκρηκτικών καταστάσεων. Ο έρωτας για την Terry και οι ομορφιές που βρίσκει στη ζωή του, όντας πλέον μεσήλικας, αρχίζουν να τον κάνουν να σκέφτεται ότι δεν υπάρχει λόγος να τρέχει για… τα μπάχαλα. Μπορεί να αγαπάει την ομάδα του, να μην ξεχάσει το παρελθόν του, αλλά να φτιάξει πολύ διαφορετικά το μέλλον του στη Νάπολη.

Όλα αυτά, μέχρι να γνωρίσει και τον 16χρονο Σάσα, ο οποίος έχει εισχωρήσει στις τάξεις των ultras των «παρτενοπέι» και με αφορμή ένα ταξίδι στη Ρώμη κοντά στο φινάλε του πρωταθλήματος θέλει να πάρει εκδίκηση από τους αντίπαλους οπαδούς για τον θάνατο του αδερφού του. Εκείνος, είχε χάσει τη ζωή του πριν από αρκετά χρόνια σε επεισόδια… Τώρα, ο Σάντρο σκέφτεται ότι στον βωμό της φιλίας του για τον μικρό και της βαθύτερης αγάπης για τον άνθρωπο κι όχι για τον συνοπαδό, πρέπει να τον βοηθήσει…

Η ταινία είναι διαθέσιμη στο Netflix.