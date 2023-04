Οι Soundgarden επιβεβαιώνουν την κυκλοφορία των τελευταίων τραγουδιών του Chris Cornell

Οι Soundgarden και η σύζυγος του Chris Cornell κατέληξαν σε «φιλικό» διακανονισμό για τις τελευταίες ηχογραφήσεις του τραγουδιστή.

Οι Soundgarden και η οικογένεια του Chris Cornell κατέληξαν σε συμβιβασμό της πολυετούς δικαστικής διαμάχης τους, ώστε οι τελευταίες ηχογραφήσεις του συγκροτήματος με τον εκλιπόντα τραγουδιστή να δουν το φως της δημοσιότητας.

«Οι Soundgarden και η Vicky Cornell, εκ μέρους των κληρονόμων του Chris Cornell, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι κατέληξαν σε μια φιλική εξωδικαστική λύση», έγραψαν τα δύο μέρη σε μια κοινή ανάρτησή τους στο Instagram.

«Ο συμβιβασμός εγκαινιάζει μία νέα συνεργασία μεταξύ των δύο μερών, η οποία θα επιτρέψει στους θαυμαστές των Soundgarden σε όλο τον κόσμο να ακούσουν τα τελευταία τραγούδια πάνω στα οποία δούλευαν το συγκρότημα και ο Chris», συνέχισαν

Διαφήμιση

«Τα δύο μέρη είναι ενωμένα και ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προωθήσουν, να τιμήσουν και να χτίσουν πάνω στην απίστευτη κληρονομιά των Soundgarden, καθώς και στο ανεξίτηλο σημάδι του Chris στην ιστορία της μουσικής ως ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς και τραγουδιστές όλων των εποχών», κατέληξαν.

Η Vicky Cornell μήνυσε τους Soundgarden και κατηγόρησε το συγκρότημα για παρακράτηση των δικαιωμάτων που οφείλονταν στην οικογένεια του Chris Cornell τον Δεκέμβριο του 2019, δυόμισι χρόνια μετά τον θάνατο του τραγουδιστή σε ηλικία 52 ετών.

Η αρχική αγωγή περιέγραφε μία «παράνομη προσπάθεια να εξαναγκαστούν οι κληρονόμοι του Chris να παραδώσουν ορισμένες ηχογραφήσεις που δημιούργησε ο Chris πριν πεθάνει».

Οι Soundgarden κατέθεσαν αγωγή κατά της Vicky Cornell τον Μάιο του 2020, ισχυριζόμενοι ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα από μία συναυλία αφιέρωμα στον Chris Cornell το 2019 για προσωπικούς σκοπούς.

Το συγκρότημα ισχυρίστηκε ότι «η δήλωσή της ήταν ψευδής ή επέδειξε απερισκεψία και αμέλεια ως προς την αλήθεια ή το ψεύδος της, με σκοπό και πρόθεση να παρακινήσει τους Soundgarden να συμφωνήσουν να εμφανιστούν στη συναυλία για τον Cornell χωρίς αποζημίωση».

Ο δικηγόρος της Vicky Cornell, με τη σειρά του, ισχυρίστηκε ότι οι Soundgarden πληρώθηκαν για την εμφάνισή τους και χαρακτήρισε την αγωγή τους «πρόστυχη, χυδαία και μοχθηρή».

Με τη διαμάχη πίσω τους, οι Soundgarden και η Vicky Cornell μπορούν τώρα να προετοιμαστούν για την κυκλοφορία των επτά τραγουδιών που ο εκλιπών τραγουδιστής φέρεται να ηχογράφησε στο στούντιό του το 2017.

Σύμφωνα με το Rolling Stone, ο Chris Cornell είναι ο μοναδικός δημιουργός των «Cancer» και «Stone Age Mind», ενώ συνεργάστηκε με τον ντράμερ Matt Cameron στα «Road Less Traveled», «Orphans» και «At Ophians Door», τον κιθαρίστα Kim Thayil στο «Ahead of the Dog» και τον μπασίστα Ben Shepherd στο «Merrmas».

Οι Soundgarden κυκλοφόρησαν το τελευταίο άλμπουμ τους, «King Animal», το 2012. Ήταν η πρώτη τους δισκογραφική δουλειά μετά το «Down on the Upside» του 1996.

Το συγκρότημα δεν έχει ανακοινώσει την ημερομηνία κυκλοφορίας των τελευταίων ηχογραφήσεων του Chris Cornell.