Η σωσίας της Lady Gaga αγωνίζεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο

Η Lady Gaga είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνιδα που φημίζεται για τις πυρετώδεις πρόβες της και τις επαγγελματικές εμφανίσεις της σαν αθλήτρια παγκόσμιας κλάσης.

Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο οι θαυμαστές της Lady Gaga παρατήρησαν μία εκπληκτική ομοιότητα μεταξύ της 26χρονης Ιορδανής αθλήτριας του τάε κβον ντο Juliana Al-Sadeq και της τραγουδίστριας της pop.

«Γιατί είναι η Lady Gaga στους Ολυμπιακούς Αγώνες;», αναρωτήθηκε ο λογαριασμός «Gaga Daily» του Twitter δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο από έναν αγώνα της Al-Sadeq στο Τόκιο.

Παρόλου που η Juliana Al-Sadeq αποκλείστηκε στη φάση των 16 των Ολυμπιακών Αγώνων από τη Βραζιλιάνα Milean Titoneli την Κυριακή 25 Ιουλίου, αυτό δεν εμπόδισε τους θαυμαστές της Lady Gaga να εστιάσουν στην τρομακτική ομοιότητα των δύο γυναικών.

«Υπάρχουν εκατοντάδες αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ένας από αυτούς είναι η Lady Gaga που αγωνίζεται για ένα μετάλλιο στο τάε κβον ντο», έγραψε ένας χρήστης του Twitter.

Μέχρι αυτήν την ώρα ούτε η τραγουδίστρια ούτε η αθλήτρια του τάε κβον ντο έχουν κάνει κάποιο σχόλιο για την ομοιότητά τους που κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Αν και η Lady Gaga δεν είναι αθλήτρια, έχει σημειώσει επιτεύγματα «Ολυμπιακών» διαστάσεων κατά μήκος της μουσικής καριέρας της και έχει στη συλλογή της ένα βραβείο Όσκαρ, δύο Χρυσές Σφαίρες και δώδεκα βραβεία Grammy, μεταξύ πολλών άλλων διακρίσεων.

Why is Lady Gaga at the Olympics pic.twitter.com/DMvSOHCGyn

— Gaga Daily (@gagadaily) July 26, 2021