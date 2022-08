Η Sophie Turner αποκαλύπτει το αγαπημένο της άλμπουμ της Taylor Swift

Η Sophie Turner αποκάλυψε τα αγαπημένα της άλμπουμ της Taylor Swift κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εμφάνισης στο TikTok μαζί με τον σύζυγό της, Joe Jonas.

Αν και ο τραγουδιστής των Jonas Brothers είχε σχέση στο παρελθόν με την Taylor Swift, η σύζυγός του δεν φαίνεται να ενοχλείται από το παρελθόν τους.

«Το αγαπημένο μου άλμπουμ της Taylor Swift είναι το “1989”, χωρίς αμφιβολία», είπε η Sophie Turner, προσθέτοντας ότι είναι «κυριολεκτικά ένα από τα αγαπημένα μου άλμπουμ όλων των εποχών».

«Αν και το “Reputation” ήταν εν μέρει εμπνευσμένο από τη Sansa και την Arya Stark, το γνωρίζατε αυτό;», συνέχισε η Sophie Turner, η οποία έγινε γνωστή για την εμφάνισή της στον ρόλο της Sansa Stark στη δημοφιλή σειρά «Game of Thrones».

Παρά τη σύνδεση του «Reputation» με τη σύζυγό του, ο Joe Jonas επέλεξε επίσης το «1989» ως το αγαπημένο του άλμπουμ από την Taylor Swift.

«Το “1989” είναι ένα σπουδαίο άλμπουμ», συμφώνησε, σχολιάζοντας ότι είχε «πάρα πολλά bangers».

Η Taylor Swift και ο Joe Jonas είχαν σχέση για ένα σύντομο χρονικό διάστημα το 2008. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε σε εμφάνισή της στην εκπομπή «The Ellen Degeneres Show» ότι το μέλος των Jonas Brothers χώρισε μαζί της τηλεφωνικά, αλλά αργότερα δήλωσε ότι μετάνιωσε για τη δήλωσή της.

«Το πιο επαναστατικό πράγμα που έκανα ποτέ ήταν ίσως όταν εξέθεσα τον Joe Jonas στην εκπομπή σου», είπε η Taylor Swift στην Ellen Degeneres το 2019. «Αυτό ήταν πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ. Ήμουν 18 ετών. Ναι… Γελάμε τώρα γι’ αυτό, αλλά… ήταν μεγάλο θράσος. Υπήρχαν κάποια εφηβικά πράγματα».

Ο Joe Jonas και η Sophie Turner παντρεύτηκαν το 2019 και πρόσφατα απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους. Το πρώτο παιδί τους, η Willa, ήρθε στον κόσμο τον Ιούλιο του 2020. Το δεύτερο παιδί τους είναι επίσης κοριτσάκι.

📽️| Joe Jonas and Sophie Turner talking about how great "1989" is by @taylorswift13 on Tiktok live

Joe: "1989 was actually a great album"

Sophie: "Literally one of my favourite of all time"

pic.twitter.com/oKYgx81duS

— Taylor Swift Updates🧂💨 (@swifferupdates) August 11, 2022