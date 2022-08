Τα σόλο τραγούδια της Perrie Edwards «θα εντυπωσιάσουν τους πάντες»

«Θα έρθουν πολλά από εκείνη».

Τα σόλο τραγούδια που ετοιμάζει η Perrie Edwards αναμένεται να «εντυπωσιάσουν τους πάντες».

Η σταρ των Little Mix βρέθηκε πρόσφατα στο στούντιο με την τακτική συνεργάτιδα συγκροτήματος Kamille, τον παραγωγό Fred again… και τον μόνιμο συνεργάτη του Ed Sheeran και παραγωγό των αστέρων Steve Mac.

Σε μια νέα συνέντευξή της, η Kamille δεν αποκάλυψε πολλές πληροφορίες για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η 29χρονη pop star στη μουσική της, αλλά δήλωσε ότι τα τραγούδια της θα απέχουν πολύ από αυτό που θα περίμενε το κοινό.

«Δεν ξέρω καν. Είναι απλά τόσο νωρίς στο στάδιο της ανακάλυψης του τι θέλουν να κάνουν», είπε στο OfficialCharts.com για τη συνεργασία της με τα μέλη των Little Mix στα σόλο βήματά τους.

«Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που τους ενδιαφέρουν, που δεν θα μπορούσα να τα προσδιορίσω σε ένα πράγμα. Το καλύτερο πράγμα αυτή τη στιγμή είναι ότι διασκεδάζουμε ανακαλύπτοντας. Ενθουσιάζομαι όταν ακούω τις φωνές τους σε πράγματα που συνήθως δεν θα τις άκουγες. Είναι τόσο, τόσο συναρπαστικό για εμένα», συνέχισε.

«Μπορείς να το φανταστείς, ως κάποια που έχει συνηθίσει να κάνει μόνο ένα πράγμα μαζί τους; Δεν θα μπορούσα καν να το προσδιορίσω, αλλά απλά ξέρω ότι θα εντυπωσιάσει τους πάντες», σχολίασε.

Η Kamille πρόσθεσε ότι η Perrie Edwards αισθάνεται «πολύ ανήσυχη και ανασφαλής» για τη φωνή της και δεν μπορεί να καταλάβει τον λόγο.

Εκθειάζοντας την άψογη φωνή της Edwards, περιέγραψε: «Η Perrie μπαίνει στο στούντιο και είναι πολύ ανήσυχη και ανασφαλής. Ακόμα και όταν ήμουν μαζί της την προηγούμενη εβδομάδα με τον Steve Mac, μπήκε στο στούντιο και έλεγε “Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω”».

«Την κοίταξα και είπα: “Μιλάς σοβαρά; Η φωνή σου είναι μία από τις καλύτερες φωνές που έχω ακούσει ποτέ, χωρίς αμφιβολία”. Είναι απίστευτη. Δεν ξέρει καν πόσο καλή είναι και αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα για την Perrie, είναι τόσο ταπεινή», πρόσθεσε.

«Είναι πολύ συναρπαστικό να δημιουργούμε μουσική μαζί της. Ανυπομονώ να τα ακούσετε όλα ολοκληρωμένα. Όπως ξέρετε, υπάρχουν πολλά ακόμα που θα έρθουν από εκείνη», τόνισε.

Η Kamille ήταν τακτική συνεργάτιδα των Little Mix, οι οποίες χώρισαν επίσημα τους δρόμους τους τον Μάιο και ο Steve Mac έκανε την παραγωγή στο single «Woman Like Me» του συγκροτήματος με τη συμμετοχή της Nicki Minaj που κυκλοφόρησε το 2018.

Ενώ η Leigh-Anne Pinnock και η Jade Thirlwall έχουν υπογράψει δισκογραφικά συμβόλαιο με τη Warner Records και την RCA Records της Sony Music, αντίστοιχα, η Perrie Edwards δεν έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά της σχετικά με τη σόλο καριέρα της.