Σοκάρει ο Kanye West: «Αγαπώ τον Χίτλερ – Έχει πολλά προτερήματα»

Ο Kanye West εξύμνησε τον Αδόλφο Χίτλερ και τους Ναζί, αρνήθηκε το Ολοκαύτωμα και επιτέθηκε κατά μέτωπο στους Εβραίους κατά τη διάρκεια μιας σοκαριστικής συνέντευξης που παραχώρησε στον συνωμοσιολόγο Alex Jones.

Όταν μίλησε για τις αντιδράσεις για τις προηγούμενες αντισημιτικές δηλώσεις του ράπερ, ο Alex Jones αρχικά έδειξε την κατανόησή του, σημειώνοντας ότι o Kanye West δεν είναι «ο Χίτλερ ή ένας Ναζί» και ότι «δεν του αξίζει να τον αποκαλούν έτσι και να τον δαιμονοποιούν».

Σε απάντηση, ο Kanye West ο οποίος φορούσε μάσκα σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης είπε: «Λοιπόν, βλέπω και καλά πράγματα στον Χίτλερ. Αγαπώ τους πάντες και οι Εβραίοι δεν πρόκειται να μου πουν: “Μπορείς να μας αγαπάς και μπορείς να αγαπάς αυτό που σου κάνουμε με τα συμβόλαια και μπορείς να αγαπάς αυτό που προωθούμε με την πορνογραφία”».

«Αλλά γι’ αυτόν τον άνθρωπο που εφηύρε τους αυτοκινητόδρομους και εφηύρε το μικρόφωνο που χρησιμοποιώ ως μουσικός, δεν μπορείς να πεις φωναχτά ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει κάτι καλό και τελείωσα μ’ αυτό. Έχω τελειώσει με τις κατηγοριοποιήσεις», συνέχισε.

«Κάθε άνθρωπος έχει να προσφέρει κάτι πολύτιμο, ειδικά ο Χίτλερ. Τι λέτε γι’ αυτό; Επίσης ο Χίτλερ γεννήθηκε χριστιανός», πρόσθεσε.

Το μικρόφωνο εφευρέθηκε το 1877 από τον Emile Berliner. Ανάλογα με το πώς ορίζουμε τον όρο «αυτοκινητόδρομος», είναι τόσο παλιός όσο και η εφεύρεση του τροχού και σίγουρα ήταν διαδεδομένος σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Εξετάζοντας μόνο τους αυτοκινητόδρομους ελεγχόμενης πρόσβασης για αυτοκίνητα, ο αυτοκινητόδρομος που αναφέρεται συχνά ως πρώτος είναι ο αυτοκινητόδρομος Long Island Motor Parkway στο Long Island της Νέας Υόρκης, ο οποίος άνοιξε το 1908.

Αργότερα στην εκπομπή, ο Kanye West συνέχισε να εξυμνεί ακόμη περισσότερο τους Ναζί, λέγοντας στον Jones: «Μου αρέσει ο Χίτλερ». Ισχυρίστηκε επίσης ότι «τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης μας έκαναν να πιστεύουμε ότι οι Ναζί και ο Χίτλερ δεν μας πρόσφεραν ποτέ κάτι πολύτιμο στον κόσμο».

Κάποια στιγμή ο Alex Jones αντέδρασε στον χείμαρρο του αντισημιτισμού του ράπερ, λέγοντας: «Νομίζω ότι οι περισσότεροι Εβραίοι είναι σπουδαίοι άνθρωποι», αλλά πρόσθεσε: «Συμφωνώ ότι υπάρχει μία εβραϊκή μαφία».

Στη συνέχεια, ο Alex Jones είπε στον Kanye West ότι έχει ένα «μικρό φετίχ με τον Χίτλερ», με τον Ye να απαντά: «Δεν είναι φετίχ. Απλά μου αρέσουν οι πληροφορίες».

«Δεν μου αρέσει η λέξη “σατανικός” δίπλα στους Ναζί», είπε αργότερα ο West, χωρίς να πτοείται από τη δυσφορία του Jones. «Αγαπώ τους Εβραίους, αλλά αγαπώ και τους Ναζί». Αργότερα στη συνέντευξη, επανέλαβε ότι είναι «καιρός να προβάλλουμε την αγάπη» δηλώνοντας: «Αγαπώ τον Χίτλερ. Αγαπώ τους σιωνιστές».

Ο Kanye West δαπάνησε χρόνο για να καταφερθεί εναντίον Εβραίων ανθρώπων που πιστεύει ότι έχουν εναντιωθεί απέναντί του, όπως ο Ari Emanuel, διευθύνων σύμβουλος της Endeavor, ο αδελφός του, πρώην δήμαρχος του Σικάγο Rahm Emanuel, και ο Dave Chappelle, τον οποίο χαρακτήρισε «χαφιέ» επειδή του άσκησε κριτική στην «εβραϊκή πλατφόρμα» του «Saturday Night Live».

Ο 45χρονος ράπεερ έδωσε επίσης στον εαυτό του τα εύσημα για τη διάδοση του αντισημιτισμού, λέγοντας: «Κανείς στο λύκειο δεν ήξερε τι σημαίνει αντισημιτισμός μέχρι που ο Ye το έκανε δημοφιλές».

Σε ένα άλλο σημείο, ο Kanye West είπε ότι ο Χίτλερ «είχε μία πολύ ωραία στολή και ήταν καλός αρχιτέκτονας και ότι δεν σκότωσε 6 εκατομμύρια Εβραίους». Ο Alex Jones απάντησε: «Νομίζω ότι ο Χίτλερ στόχευσε και σκότωσε κάποιους ανθρώπους».

Ο Kanye West αντέδρασε λέγοντας: «Δεν σκότωσε έξι εκατομμύρια Εβραίους. Αυτό είναι απλά λανθασμένο. Δεν έγινε το Ολοκαύτωμα. Ας δούμε τα γεγονότα που το αφορούν. Ο Χίτλερ έχει πολλά προτερήματα που αντισταθμίζουν τα ελαττώματα».

«Νομίζω ότι ο Ομπάμα σκότωσε Παλαιστίνιους. Και ο Ομπάμα δεν ήταν ο πρώτος μαύρος πρόεδρος. Ήταν άλλος ένας Εβραίος πρόεδρος», πρόσθεσε.

Je viens de mettre 30 secondes Kanye West chez Alex Jones et Kanye dit: "I see good things about Hitler also, I love everyone (…) this guy invented highways, the microphone (…) every human has something of value they brought to the table especially Hitler" pic.twitter.com/QwIINrzd24

Ye: "Hitler had a really good outfit and was a good architect and he didn't kill 6 million Jews."

Jones: "I think Hitler did target and kill some people."

Ye: "I think Obama killed Palestinians. And Obama was not the first black president. He was another Jewish president." pic.twitter.com/SgRL6MAIJg

— Greg Price (@greg_price11) December 1, 2022