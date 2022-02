Sofi Tukker: Κυκλοφορούν το single «Original Sin» και ανακοινώνουν το άλμπουμ «Wet Tennis»

Το πρώτο τραγούδι από το δεύτερο άλμπουμ των Sofi Tukker.

Οι Sofi Tukker μοιράζονται επιτέλους με το κοινό τους το ολοκαίνουργιο single «Original Sin» και παράλληλα ανακοινώνουν ότι το νέο άλμπουμ τους με τίτλο «Wet Tennis» θα κυκλοφορήσει στις 29 Απριλίου, ενώ είναι έτοιμοι και για μια νέα παγκόσμια περιοδεία.

Το «Wet Tennis» αποτελεί η επόμενο δισκογραφική δουλειά του διδύμου μετά το πρώτο άλμπουμ τους – και υποψήφιο για Grammy – «Treehouse» του 2018. Το «Original Sin» είναι ένα μάντρα που αναφέρει ότι πρέπει να είσαι ευγενικός με τον εαυτό σου και να απαρνείσαι τα επιβαλλόμενα κοινωνικά ήθη. Είναι ένα τραγούδι που σε ρίχνει με αλεξίπτωτο στο κέντρο του κόσμου των Sofi Tukker με ένα μοναδικό ρυθμό και ένα εθιστικό ρεφρέν.

Το γκρουπ λέει: «Το “Original Sin” είναι ο τέλειος τρόπος για να παρουσιάσουμε στο κόσμο μία γεύση από το “Wet Tennis” και είναι πολύ εμβληματικό για τους “Freak fam”, την κοινότητά μας. Οι στίχοι αναφέρουν: “Δεν είναι γραφτό να είμαστε άγιοι. Δεν γεννηθήκαμε αμαρτωλοί. Είμαστε απλώς ένα σωρό φρικιά που κάνουν λάθη και συνεχίζουν να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό”».

«Το “Wet Tennis” είναι ένα ακρώνυμο για το “When Everyone Tries To Evolve, Nothing Negative Is Safe” και για αυτό το θέμα μιλάει το τραγούδι. Ζούμε σε έναν προβληματικό κόσμο, δεν είναι δικό μας λάθος που έχουμε προβλήματα κάποιες φορές. Είναι κάτι που μας κάνει ανθρώπους. Όταν όμως εξελισσόμαστε όλοι μαζί και το γιορτάζουμε αντί να κατακρίνουμε ο ένας τον άλλο, ξεπερνάμε την αρνητικότητα με πιο οπτιμιστικό τρόπο ζωής», προσθέτουν.

Το video του «Original Sin» είναι ο ορισμός του παιχνιδιάρικου ερωτισμού και παρουσιάζει ένα δείγμα τη χαρούμενη και σαγηνευτική εικόνα που θα έχει το «Wet Tennis». Οι Sofi Tukker, ακολουθώντας την αισθητική για την οποία είναι γνωστοί, μεταφέρθηκαν σε μια τροπική ηλιόλουστη τοποθεσία στη φύση στο Oahu στη Χαβάη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Aerin Moreno και την καλλιτεχνική διεύθυνση η Amber Park (Camila Cabello, Madison Beer). Οι Sofi Tukker φορούν ειδικά σχεδιασμένα ρούχα για το «Wet Tennis» από τον Johnny Wujek (Katy Perry, «Legendary») για να αποτυπώσουν την εικόνα ενός αγώνα τένις γεμάτου έκσταση, αλλά με τη μεταφορική έννοιά του.

Οι Sofi Tukker εξηγούν: «Το video για το “Original Sin” είναι ο κήπος της Εδέμ για τον κόσμο του “Wet Tennis”. Είναι ένα μέρος όπου υπάρχει έκρηξη σεξουαλικής ελευθερίας και πολύχρωμων πιθανοτήτων. Στην αρχή, τους βλέπουμε όλους στο κλασικούς ρόλους τους, να είναι ντυμένοι στα λευκά, να χειροκροτούν ευγενικά, να στέκονται όπως πρέπει σε ένα αγώνα τένις, όσο όμως ξεδιπλώνεται ο κόσμος, βλέπουμε ότι όλοι στην πραγματικότητα είναι φρικιά».

«Στο τέλος του βίντεο, όλη η φρίκη απελευθερώνεται και κοιτάμε το άγαλμα του “Wet Tennis” στον ουρανό. Φοράμε ειδικά σχεδιασμένα ρούχα από τον Johnny Wujek, σε πορτοκαλί και μωβ χρώματα. Θέλαμε να πάρουμε τα παραδοσιακά στοιχεία της αισθητικής του τένις και να μετατρέψουμε σε κάτι πιο άγριο και πολύχρωμο. Υπάρχει και μια στιγμή όπου η Sophie έχει χτένισμα που μοιάζει με μπαλάκια του tennis», συνεχίζουν.

«Και φυσικά ένα όργιο σε ένα εξομολογητήριο, πάνω σε βουνά της Χαβάης. Τα γυρίσματα είχαν πολύ πλάκα και χαιρόμαστε που κάνε πράξη τις σκέψεις μας. Ελπίζουμε να πάει τους ανθρώπους σε άλλα μονοπάτια από τα συνηθισμένα, όπου τα χρώματα και οι επιθυμίες είναι όλα ευπρόσδεκτα και ευχόμαστε να αποκτήσουν όλοι σε ένα πιο σέξι τρόπο σκέψης», προσθέτουν.

Η περιοδεία «Wet Tennis» των Sofi Tukker θα ξεκινήσει από την Ουάσινγκτον στις 21 Μαΐου και θα περιλαμβάνει 19 στάσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.

Το «Wet Tennis» είναι ένα κίνημα εξέλιξης, θετικής εξέλιξης, με οποιοδήποτε τίμημα. Η αρνητικότητα υπάρχει, αλλά δεν υφίσταται για πολύ καθώς την αναγνωρίζουμε και τη προσπερνάμε. Το «Wet Tennis» είναι ένα αφιέρωμα στη συνεχή εξέλιξη.

Το «Wet Tennis» είναι lifestyle. Όλα είναι καλύτερα υγρά. Η υγρότητα είναι χαρά, είναι η μήτρα, η γέννηση των πάντων. Η υγρότητα είναι η μητέρα φύση, είναι κίνηση, ροή, ιδρώτας, χυμοί. Το «Wet Tennis» είναι παιχνίδι και μια κίνηση μπροστά – πίσω. Είναι η προσέγγιση της ζωής σαν παιχνίδι. Πρέπει να την παίρνεις στα σοβαρά και ταυτόχρονα καθόλου στα σοβαρά.

Το «Wet Tennis» είναι αισθητική. Το οπτικό κομμάτι μας ταξιδεύει σε ένα σουρεαλιστικό κόσμο του τένις με στοιχεία της φύσης που συνδυάζονται με φανταχτερά χρώματα. Οι Sofi Tukker είναι αθλητικοί και κομψοί. Είναι φανταχτεροί και φωτεινοί. Είναι η Sophie και ο Tucker. Καλλιτέχνες που προστάζουν χιλιάδες ανθρώπους να χορέψουν και να γιορτάσουν την ενότητα είναι αξιότιμοι καλλιτέχνες και κάνουν τους πάντες να θέλουν να είναι δίπλα τους.

Όταν δεν ήταν εφικτές οι ζωντανές εμφανίσεις, τα livestreams από τους Sofi Tukker αποτελούσαν καθημερινή συνήθεια. Η Sophie και ο Tucker είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το κοινό σε πραγματικό χρόνο, να εξερευνούν νέες ιδέες και να πειραματίζονται με τις ιδέες που δημιούργησαν το «Wet Tennis». Εν τω μεταξύ, κατατάχτηκαν στο No. 2 των καλλιτεχνών με τα μεγαλύτερο κοινό σε livestream μεταδόσεις για το 2020, σύμφωνα με το Pollstar Magazine.

Αυτό το άλμπουμ δημιουργήθηκε για τους θαυμαστές, αλλά και κατά μία έννοια, με τους θαυμαστές. Οι Sofi Tukker ηχογράφησαν πολλά τραγούδια τα τελευταία δύο χρόνια, πολλά με ένα πιο σκοτεινό τόνο που αντικατόπτριζαν τις προκλήσεις γύρω τους. Οι Sofi Tukker επέλεξαν τα τραγούδια που θα έδιναν στο άλμπουμ ένα μήνυμα αισιοδοξίας και θετικότητας, όχι όμως αυτή που απορρίπτει εντελώς το τι συμβαίνει γύρω, αλλά εκείνη που βοηθά στη θετική μας εξέλιξη.

Οι Sofi Tukker έχουν καταφέρει να αποκτήσουν χρυσούς και πλατινένιους δίσκους σε κάθε ήπειρο και το κοινό τους, που είναι εξαπλωμένο παγκοσμίως, συνδέεται μέσω της κοινότητας «Freak Fam».

Παράλληλα με τις δραστηριότητες που αφορούν το γκρουπ, τα μέλη της κοινότητας του «Freak Fam» βοήθησαν το ένα το άλλο ψυχολογικά, αλλά και υλιστικά. Όταν ο χορός αποφοίτησης πολλών μελών του «Freak Fam» ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας, ενώ έχαναν πολλά γεγονότα από τη ζωή τους, οι Sofi Tukker δημιούργησαν ένα ψηφιακό χορό αποφοίτησης και ενθάρρυναν όλους όσοι παρακολούθησαν την εκδήλωση να φορέσουν τα πιο φρικιαστικά ρούχα τους.