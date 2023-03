Ο Snoop Dogg υποκλίνεται στην Emilia Clarke και δηλώνει θαυμαστής του «Game Of Thrones»

«Θα προστάτευα τα αυγά σου οποιαδήποτε μέρα».

Ο Snoop Dogg συνάντησε την Emilia Clarke και δήλωσε την αγάπη του για την επιτυχημένη σειρά φαντασίας «Game Of Thrones» του HBO.

Η Emilia Clarke παρακολούθησε τη συναυλία του Snoop Dogg στο The O2 Arena του Λονδίνου και δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram στιγμιότυπα από τη συνάντησή τους στα παρασκήνια, μεταξύ των οποίων και μία φωτογραφία όπου ποζάρουν μαζί στον φακό της κάμερας.

«SNOOP. DOGGY. DOGG. Ο άνθρωπος, ο μύθος, ο θρύλος. Όταν σε καλεί, πηγαίνεις (εγώ πηγαίνω) τρέχοντας», έγραψε η Βρετανίδα ηθοποιός στη λεζάντα

Η Emilia Clarke εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνάντησή της με τον Snoop Dogg προσθέτοντας τα hashtags: «Ο 16χρονος εαυτός μου ζει εδώ μία στιγμή που θα θυμάται σε όλη τη ζωή του» και «Το ίδιο και ο 36χρονος εαυτός μου».

Εν τω μεταξύ, ο Snoop Dogg σχολίασε κάτω από την ανάρτηση: «Εγώ αγαπώ λίγο εσένα» με τα απαραίτητα emojis ενός δράκου και μίας φωτιάς.

Σε ένα βίντεο που συμπεριέλαβε στη δημοσίευσή της η Emilia Clarke, ο Snoop Dogg της αποδεικνύει ότι η αγάπη είναι αμοιβαία μεταξύ τους.

«Θα προστάτευα τα αυγά σου οποιαδήποτε μέρα… Είμαι εδώ για σένα, μωρό μου, είμαι εδώ! Ξέρεις ότι είμαι θαυμαστής της σειράς, σωστά;», λέει ο ράπερ στην ηθοποιό, αναφερόμενος στον διάσημο ρόλο της Daenerys Targaryen που υποδύθηκε η Emilia Clarke στο «Game Of Thrones».

Εμφανώς εκστασιασμένη, η Emilia Clarke αστειεύεται: «Μπορώ να το έχω αυτό γραπτώς;», με τον Snoop Dogg να απαντά: «Ξέρεις ότι είμαι θαυμαστής σου από πάντα και πάντα και πάντα».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Snoop Dogg έκανε μία σημαντική επιχειρηματική κίνηση ξεκινώντας το Shiller, τη δική του Web3 livestreaming πλατφόρμα με τον Βρετανό επιχειρηματία τεχνολογίας Sam Jones.

Επίσης, ο Snoop Dogg ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στις υπηρεσίες streaming ολόκληρος ο κατάλογος των κυκλοφοριών της Death Row Records, συμπεριλαμβανομένων των δικών του κλασικών άλμπουμ «Doggystyle» του 1993 και «The Doggfather» του 1996.

Στις υπηρεσίες streaming επέστρεψαν επίσης άλμπουμ της Death Row Records όπως το «All Eyez On Me» και το «The Don Killuminati: The 7 Day Theory» του Tupac, καθώς και το «Necessary Roughness» της Lady of Rage και το «Against the Grain» του Kurupt.