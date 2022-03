Ο Snoop Dogg γίνεται playable χαρακτήρας στο «Call Of Duty»

Ο Snoop Dogg εντάσσεται στο «Call Of Duty».

Η αγάπη του Snoop Dogg για το gaming είναι ευρέως γνωστή: πέρυσι, φιλοξένησε ένα τουρνουά για το Super Bowl στο XBox μαζί με τη Saweetie, φέτος, έγινε μέλος της ομάδας gamer FaZe Clan και είναι γνωστός streamer στο Twitch, όπου δείχνει τη μοναδική του προσωπικότητα.

Έχει συμμετάσχει ακόμη και σε μερικά παιχνίδια, με πιο αξιοσημείωτο ίσως το «Def Jam: Fight For NY» ως το αναπάντεχο τελικό αφεντικό του παιχνιδιού.

Τώρα, οι gamers μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον χαρακτήρα του Snoop Dogg σε ένα άλλο δημοφιλές παιχνίδι, αν και αυτή τη φορά σε διαφορετικό είδος.

Η Activision ανακοίνωσε ότι ο Snoop Doggg θα ενταχθεί στην εξαιρετικά δημοφιλή σειρά shooter «Call Of Duty» ως playable χαρακτήρας σε τρεις από τις εκδόσεις του franchise: Το «Call Of Duty: Mobile», το «Call Of Duty: Vanguard» και το «Call Of Duty: Warzone».

Οι παίκτες μπορούν να αναζητήσουν τον χαρακτήρα στις εκδόσεις για κονσόλες από τις 20 Απριλίου στις 07:00 (σε ώρα Ελλάδας) για να τον αποκτήσουν.

Ο χαρακτήρας περιλαμβάνει «ένα ολοκληρωμένο operator progression pack», μαζί με εναλλακτικά outfits. Στις εκδόσεις για κινητά ο χαρακτήρας του Snoop Dogg θα είναι διαθέσιμος μέσω του Lucky Draw από την 1η Απριλίου.

Ο Snoop Dogg είχε εμφανιστεί στο παρελθόν στο «Call Of Duty: Ghosts» στο οποίο δάνεισε το ταλέντο του σε ένα voice pack κάνοντας σχόλια για τις επιλογές των παικτών.

«Ο D O Double G επιστρέφει στο “Call Of Duty” και αυτή τη φορά είμαι στο παιχνίδι! Είμαι ενθουσιασμένος που συνεργάζομαι με την ομάδα του COD για να φέρω μερικά fly features για να τα απολαύσετε όλοι σας. Είναι dope… Μπορείτε όλοι να παίξετε χρησιμοποιώντας τον χαρακτήρα μου και να αποκτήσετε αυτά τα τρελά αντικείμενα που είναι γραμμένα πάνω τους με τον Snoop. Τσεκάρετε το», ανέφερε ο Snoop Dogg σε δήλωσή του για τη συνεργασία.

Το operator pack του Snoop Dogg πρόκειται να περιλαμβάνει δέκα αντικείμενα, με τρία από αυτά να είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο «Call Of Duty: Vanguard».

Παράλληλα θα υπάρχει ένα πλήρες operator progression pack, όπου οι παίκτες θα μπορούν να προχωρήσουν σε 20 επίπεδα και να κερδίσουν skins, weapon XP και cosmetics, όλα για τον Snoop Dogg συγκεκριμένα.

Στο «Call Of Duty: Mobile» το πακέτο του Snoop Dogg θα είναι αρκετά διαφορετικό, καθώς θα διαθέτει ένα outfit κεντημένο με χρυσό 24 καρατίων, ένα νέο SMG που θα είναι επιχρυσωμένο και θα φέρει διαμάντια, καθώς και ένα ειδικό εφέ θανάτου.

Εν τω μεταξύ, το update Reloaded της δεύτερης σεζόν του «Call Of Duty: Vanguard» που κυκλοφόρησε στις 23 Μαρτίου συγχωνεύει τα game modes Vanguard Royale και Battle Royale στο Warzone.

Η εταιρεία ανάπτυξης του videogame, Raven Software, εξήγησε ότι «δεν θέλει δύο διαφορετικές κοινότητες να παίζουν δύο διαφορετικά battle royales» και πρόσθεσε ότι το Vanguard Royale ήταν περισσότερο πειραματικό mode από το αρχικό Battle Royale και ότι «ήρθε η ώρα να πάρουμε το καλύτερο και από τα δύο και να κάνουμε ένα mode».