Ο Snoop Dogg επαναφέρει τη μουσική της Death Row Records στις υπηρεσίες streaming

Τα κλασικά άλμπουμ του Tupac και του Snoop Dogg επέστρεψαν στις υπηρεσίες streaming.

Λιγότερο από ένα μήνα αφότου υποσχέθηκε να επαναφέρει «πολύ σύντομα» τη μουσική της Death Row Records στις υπηρεσίες streaming, ο Snoop Dogg ανακοίνωσε ότι κράτησε τον λόγο του.

«Yessir. Σας άκουσα», έγραψε στο Twitter το βράδυ της Πέμπτης 9 Μαρτίου, δημοσιεύοντας συγχρόνως ένα διαφημιστικό βίντεο διάρκειας έξι δευτερολέπτων. «Ο κατάλογος της Death Row Records επιστρέφει στο streaming παντού απόψε», πρόσθεσε.

Από την Death Row Records κυκλοφόρησαν τα δύο πρώτα άλμπουμ του Snoop Dogg: το επτά φορές πλατινένιο «Doggystyle» το 1993 και το δύο φορές πλατινένιο «Tha Doggfather» το 1996.

Στις κυκλοφορίες της εταιρείας που επιστρέφουν τώρα στο Spotify, στο Apple Music και στις υπόλοιπες υπηρεσίες περιλαμβάνονται και τα άλμπουμ «All Eyez on Me» και «The Don Killuminati: The 7 Day Theory» του Tupac, καθώς και το άλμπουμ «Greatest Hits» της εταιρείας, το «Necessary Roughness» της Lady of Rage και το «Against the Grain» του Kurupt, μεταξύ πολλών άλλων.

Επίσης, για πρώτη φορά είναι διαθέσιμες για streaming κυκλοφορίες από καλλιτέχνες της Death Row Records όπως ο Danny Boy και η εκλιπούσα Jewell, που ονομάστηκε χαϊδευτικά η «Πρώτη Κυρία της Death Row» για τη συμβολή της σε πολυάριθμες επιτυχίες, όπως τα «Let Me Ride», «Who Am I (What’s My Name)?» και «Gin and Juice».

Ένα ακόμα κλασσικό άλμπουμ της εταιρείας, το «The Chronic» του Dr. Dre, επέστρεψε στις ψηφιακές πλατφόρμες στις αρχές Φεβρουαρίου από την Interscope Records μετά την πώληση των δικαιωμάτων της μουσικής του Dr. Dre στην Universal Music Group και τη Shamrock Holdings έναντι 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Snoop Dogg απέκτησε τον κατάλογο, το εμπορικό σήμα, το όνομα και το λογότυπο της Death Row Records από τη MNRK Music Group τον Φεβρουάριο του 2022 και σχεδόν αμέσως απέσυρε τη μουσική της θρυλικής εταιρείας από τις υπηρεσίες streaming, λέγοντας στο REVOLT ότι αυτό συνέβη επειδή «αυτές οι πλατφόρμες δεν πληρώνουν».

Κατά τη στιγμή της εξαγοράς, της οποίας οι όροι δεν αποκαλύφθηκαν, ο Snoop Dogg δήλωσε ότι ήθελε να δημιουργήσει μία εφαρμογή για την Death Row για να φιλοξενηθεί η μουσική της εταιρείας και να λειτουργήσει ως «NFT label».

Η αναγέννηση της Death Row Records υπό την ηγεσία του Snoop Dogg ξεκίνησε με την κυκλοφορία του «BODR» (Bacc On Death Row) τον Φεβρουάριο του 2022, το οποίο αποτέλεσε το τρίτο άλμπουμ του από την εταιρεία και το 19ο συνολικά στην καριέρα του.

Εκτός από την κυκλοφορία του στις υπηρεσίες streaming, το άλμπουμ ήταν επίσης διαθέσιμο σε 25.000 «Stash Box» NFTs – με το καθένα να κοστίζει 5.000 δολάρια – σε συνεργασία με την πλατφόρμα blockchain gaming Gala Games.

Ο Snoop Dogg ισχυρίστηκε αργότερα ότι το άλμπουμ κατέγραψε έσοδα 21 εκατομμυρίων δολαρίων στο metaverse την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του.

Τον Δεκέμβριο, ο Snoop Dogg πούλησε αθόρυβα ένα μερίδιο του καταλόγου της Death Row Records στην gamma, μία νέα εταιρεία με επικεφαλής το πρώην στέλεχος του Apple Music, Larry Jackson.

Η πρώτη τους ενέργεια ήταν να παραχωρήσουν αποκλειστική άδεια για τη χρήση της μουσικής της εταιρείας – χωρίς να αναφέρουν τη συνεργασία τους – στο TikTok και έδωσαν στους χρήστες της εφαρμογής τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τα δικά τους βίντεο χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από κλασικά άλμπουμ όπως το «Doggystyle».

Η Death Row Records ιδρύθηκε το 1992 από τους Dr. Dre, Suge Knight, The D.O.C. και Dick Griffey, αλλά η εταιρεία άρχισε να κλονίζεται στα τέλη εκείνης της δεκαετίας μετά τη δολοφονία του Tupac, τις αποχωρήσεις των Dr. Dre και Snoop Dogg και τη φυλάκιση του Suge Knight.