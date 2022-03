Ο Snoop Dogg αποκαλύπτει ότι θα συνεργαστεί με τους BTS: «Είναι επίσημο»

Μία νέα συνεργασία μεταξύ των BTS και του Snoop Dogg βρίσκεται στα σκαριά το τελευταίο διάστημα.

Ο Snoop Dogg αποκάλυψε στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα του πρώτου Αμερικανικού Διαγωνισμού Τραγουδιού (American Song Contest), τον οποίο παρουσιάζει μαζί με την Kelly Clarkson, ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τους BTS για να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο τραγούδι.

Οι θαυμαστές των BTS περίμεναν με ενθουσιασμό μία ενημέρωση από τότε που ο Snoop Dogg δήλωσε τον Ιανουάριο ότι το boy band του είχε στείλει αίτημα να συνεργαστούν.

«Θα τους αφήσω να σας το πουν», δήλωσε στο The A.V. Club πριν επιβεβαιώνει την είδηση.

«Είναι επίσημο, όπως όταν ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη αγώνα. Λατρεύω αυτόν τον κόσμο της ψυχαγωγίας. Έχει καλή μουσική. Έχει μια ωραία ατμόσφαιρα», συνέχισε.

Οι BTS εξέφρασαν για πρώτη φορά τον θαυμασμό τους για τον Snoop Dogg όταν συμπεριέλαβαν στο τραγούδι τους «Hip Hop Phile» του 2014 μία αναφορά στο πρώτο άλμπουμ του Snoop Dogg, το περίφημο «Doggystyle».

Σύμφωνα με τον Snoop Dogg, ο θαυμασμός είναι αμφίδρομος. «Κάνω καλή μουσική. Και αυτοί κάνουν καλή μουσική. Και καταλήγουμε να κάνουμε αυτό. Αυτό είναι πάντα το ζητούμενο, να φέρουμε τους κόσμους μας κοντά», σχολίασε.

Το ARMY των BTS περίμενε αυτή την είδηση από τον Ιανουάριο, όταν ο Snoop Dogg αποκάλυψε στο podcast «Mogul Talk» ότι το boy band του είχε κάνει πρόταση να συνεργαστούν.

«Υπάρχει ένα συγκρότημα με το όνομα BTS που περιμένουν να κάνω ένα τραγούδι μαζί τους αυτή τη στιγμή. Και προσπαθώ να καταλάβω αν έχω χρόνο να το κάνω αυτό», είπε στους παρουσιαστές του podcast.

Αν και ο Snoop Dogg δεν γνώριζε πόσο μεγάλοι ήταν οι BTS τη στιγμή της εμφάνισής του στο podcast, αυτή δεν θα είναι η πρώτη επαφή του με της K-pop σκηνή.

«Βιώνω την εμπειρία της K-pop εδώ και πολύ καιρό, είμαι συνδεδεμένος με τον μουσικό κόσμο και τη σκηνή της. Έκανα παλαιότερα ένα τραγούδι με ένα συγκρότημα που λεγόταν 2NE1», υπενθύμισε στο A.V. Club.

