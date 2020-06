SNIK: Τα τραγούδια του άλμπουμ «TopBoy» μονοπωλούν τα ψηφιακά charts

Ο SNIK είναι το απόλυτο «TopBoy».

Δεν έχει τέλος η φρενήρης πορεία του SNIK στα ψηφιακά charts της Ελλάδας.

Ο κορυφαίος ράπερ της Ελλάδας κυκλοφόρησε στις 22 Μαΐου το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, το οποίο φέρει τον τίτλο «TopBoy», και από εκείνη την ημέρα βρίσκεται συνεχώς στις πρώτες θέσεις όλων των charts.

Το «TopBoy» έκανε σαρωτικό ντεμπούτο στο Spotify, καθώς με την κυκλοφορία του τα 14 τραγούδια του άλμπουμ κατέλαβαν αντίστοιχα τις 14 πρώτες θέσεις του ελληνικού chart στη δημοφιλή υπηρεσία streaming.

Οι πρωτιές για τον SNIK συνεχίστηκαν με το τραγούδι «Millionaire» από το άλμπουμ «TopBoy» να κατακτά μετά το Spotify και την κορυφή τάσεων στο YouTube, όπου έχει σπάσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου προβολών μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.

Η δημοσίευση των επίσημων charts της IFPI επιβεβαίωσε την απόλυτη κυριαρχία του SNIK, ο οποίος παγιώνει τη θέση του ως τον πιο επιτυχημένο καλλιτέχνη της εγχώριας rap σκηνής.

Ο «The Hustla» σημειώνει ένα εκθαμβωτικό ορόσημο, καθώς τα 14 τραγούδια του άλμπουμ «TopBoy» φιγουράρουν στις 15 πρώτες θέσεις του ελληνικού Digital Singles Chart για την 21η εβδομάδα του 2020.

Αναλυτικά, το «Millionaire» είναι στο No. 1, το «Why» στο No. 2, το «TopBoy» (feat. Capo Plaza) στο No. 3, το «Cubano» στο No. 4, το «Oh No» στο No. 5, το «Online» στο No. 6, το «Highway» στο No. 7, το «PTSD» στο No. 8, το «Σύννεφα» στο No. 9 , το «Rockstar» στο No. 10, το «Drip» με τον Mad Clip στο No. 11, το «Colpo Grosso» με τους Capo Plaza, Guè Pequeno και Noizy στο No. 12, το «Kilo» στο No. 14 και το «Medusa» στο No. 15.

Suffering from success



Αυτά δεν είναι τα μοναδικά τραγούδια του SNIK που βρίσκονται αυτήν την εβδομάδα στο Digital Singles Chart.

Στο No. 21 βρίσκεται το «Señorita» με την Τάμτα, στο No. 22 το «Big Man», στο No. 38 το «Gangsta» (feat. A.M SNiPER), στο No. 48 το «Monos Mou», στο No. 51 το «ATH» (feat. Mente Fuerte) και στο Νο. 60 το «Gango» (feat. Noizy).

Συνολικά το άλμπουμ «TopBoy» διαθέτει πάνω από 60 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και 23 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Όπως μας ενημέρωσε και ο ίδιος ο SNIK μέσα από το λογαριασμό του στο Instagram, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γυριστούν και τα video clips για τα τραγούδια «Cubano» και «Millionaire».

Το άλμπουμ «TopBoy» του SNIK κυκλοφορεί από τη Minos EMI / Universal.