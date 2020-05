«TopBoy»: Ο SNIK κυκλοφορεί το rap άλμπουμ της χρονιάς

Ο SNIK δίνει τέλος στην αναμονή των θαυμαστών του και κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «TopBoy».

Το νέο άλμπουμ του SNIK είναι εδώ.

Τα τελευταία χρόνια τα κομμάτια του ράπερ μονοπωλούν κάθε chart, έχοντας φτάσει πολλαπλές φορές στο Νο. 1 σε YouTube, iTunes, Spotify και Apple Music.

Με πάνω από 200.000.000 προβολές στο YouTube, 35.000.000 streams στο Spotify και αμέτρητα sold out lives, o SNIK αποτελεί αναμφισβήτητα έναν από τους πιο εμπορικούς και επιτυχημένους καλλιτέχνες των τελευταίων ετών στην Ελλάδα.

Η πολυαναμενόμενη ολοκληρωμένη κυκλοφορία του με τίτλο «TopBoy» είναι πλέον γεγονός και περιέχει 14 super top hits, 14 κορυφαία τραγούδια που αναμένεται να «ρίξουν» τα charts, όπως συμβαίνει και με κάθε κυκλοφορία του SNIK.

Μάλιστα με αφορμή την κυκλοφορία του «TopBoy», το Spotify λάνσαρε από σήμερα τις πρώτες επίσημες ελληνικές λίστες του επιλέγοντας τον SNIK ως προβεβλημένο καλλιτέχνη στην ελληνική playlist του New Music Friday αλλά και στην playlist Hot Greek Rap της δημοφιλούς πλατφόρμας, κάνοντας την αρχή για ακόμα περισσότερες ελληνικές λίστες, και φυσικά ακόμα περισσότερο streaming μουσικής.

Στο «TopBoy» θα συναντήσετε επίσης πέρα από ολοκαίνουργια τραγούδια, ήδη γνωστές επιτυχίες του SNIK που έχουν φτάσει στο Νο. 1 των ψηφιακών charts.

Μεταξύ τους το «Colpo Grosso» σε συνεργασία με τους Capo Plaza, Guè Pequeno και Noizy, που κατάφερε να μπει μέχρι και στο Billboard Hot100 της Ιταλίας, το «Medusa», το «Kilo», αλλά και το πρόσφατο single του «Drip» με τη συμμετοχή του Mad Clip.

Όλα τα νέα καινούργια τραγούδια του «TopBoy» θα είναι διαθέσιμα στο επίσημο κανάλι του SNIK στο YouTube, την Τετάρτη 27 Μαΐου, ενώ λίγες μέρες μετά θα μπορείτε να προμηθευτείτε το άλμπουμ και σε φυσικό προϊόν από όλα τα καταστήματα δίσκων.

Το «TopBoy» κυκλοφορεί από τη Minos EMI / Universal.

Το tracklist του «TopBoy»

1. Millionaire

2. PTSO

3. Sinefa

4. Why

5. Oh No

6. Online

7. Cubano

8. TopBoy (ft. Capo Plaza)

9. Highway

10. Rockstar

11. Colpo Grosso (ft. Capo Plaza, Noizy & Guè Pequeno)

12. MEDUSA

13. Kilo

14. Drip (ft. Mad Clip)