SNIK: Τι απαντά για το σαμποτάζ του «Bosses» στο YouTube

Ο SNIK κάνει το δικό του σχόλιο για το σαμποτάζ που δέχτηκε στο YouTube η απόλυτη συνεργασία κορυφής που έκανε με τον Light και τον Mad Clip στο single «Bosses».

Το κομμάτι κυκλοφόρησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου και έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο προβολές, ωστόσο έχει προκαλέσει πολλές απορίες και προβληματισμό το γεγονός ότι «Bosses» δεν έχει εμφανιστεί στις τάσεις του YouTube για την Ελλάδα, όπως θα έπρεπε να είχε συμβεί βάσει των επιδόσεών του.

Ο SNIK τοποθετήθηκε επί του θέματος με ένα βίντεο που ανάρτησε στα social media, όπου ισχυρίστηκε ότι το video του «Bosses» έχει δεχτεί αναφορές από αυτοματοποιημένα προγράμματα (bots).

«Όπως παρατηρήσετε το “Bosses”‚ δεν έχει μπει καν στα trends, δεν βγαίνει προτεινόμενο πουθενά. Έχει φάει ban για κάποιο άγνωστο λόγο. Έχουμε στείλει (αίτημα για) review, απλά όλες οι εταιρείες υπολειτουργούν τώρα και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι προς το παρόν», ανέφερε ο επιτυχημένος ράπερ.

«Κανονικά θα έπρεπε να έχει πάνω από ένα εκατομμύριο σήμερα», σχολίασε.

Στη συνέχεια ο SNIK δε μάσησε τα λόγια του και καταφέρθηκε εναντίον κάποιων «one-hit wonder» καλλιτεχνών που δεν κατονόμασε, για τους οποίους άφησε να εννοηθεί ότι δέχονται την εύνοια του YouTube.

«Αυτό που θέλω να πω, όμως, είναι το πόσο πουτάνες είναι μερικοί από κάποιες εταιρείες που οι καλλιτέχνες πάνε άπατοι, που είναι one-hit wonder, και θα συνεχίζουν να πηγαίνουν άπατοι και χαίρομαι πάρα πολύ που τους έχω στείλει στον ΟΑΕΔ όλους αυτούς. It is what it is», ανέφερε.

«Από το να κάνετε massive reports με bots, προσπαθήστε να κάνετε κανένα hit φέτος γιατί σας τα έχω πάρει όλα…», πρόσθεσε λίγο αργότερα.

Παρά το σαμποτάζ στο «Bosses», ο SNIK κατέλαβε πρόσφατα την πρώτη θέση στα trends του ελληνικού YouTube με τη συμμετοχή του στο κομμάτι «Superstar» του MG, του οποίου το video clip μετρά ήδη πάνω από 1,7 εκατομμύρια προβολές.

Στο μεταξύ ο SNIK αναμένεται να κυκλοφορήσει την ερχόμενη Παρασκευή, 7 Αυγούστου, ένα ακόμα καινούργιο single, με τίτλο «Etsi».