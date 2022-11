SNIK και Ivan Greko ταξιδεύουν στο Ντουμπάι με το video του «Gaza»

Το «Gaza» του SNIK και του Ivan Greko απέκτησε εικόνα.

Ο κορυφαίος hitmaker και trendsetter του ελληνικού rap game SNIK συνεργάζεται για πρώτη φορά δισκογραφικά με τον Ivan Greko στο «Gaza».

Μετά την αποκλειστική κυκλοφορία του «Gaza» στις ψηφιακές πλατφόρμες τον Οκτώβριο, η σύμπραξη του SNIK και του Ivan Greko αποκτά τώρα με εικόνα και το music video της κυκλοφορεί πλέον στο YouTube.

Τα γυρίσματα του music video για το «Gaza» πραγματοποιήθηκαν με τη σκηνοθεσία του Jim Georgantis πριν από λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του SNIK στο Ντουμπάι.

Από την κυκλοφορία του στις 14 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, το «Gaza» του SNIK και του Ivan Greko έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια streams στο Spotify και θα πρέπει να θεωρείται πλατινένιο.

To «Gaza» έχει ανέβει επίσης στο No. 1 του ημερήσιου chart του Spotify για την Ελλάδα και στο No. 2 του αντίστοιχου εβδομαδιαίου chart.

Ο SNIK συνεχίζει και το 2022 τις αλλεπάλληλες επιτυχίες.

Το άλμπουμ του «1987» αποτελεί μία από τις κορυφαίες κυκλοφορίες της χρονιάς σε streams, ενώ τα singles «Trafficante» (με τον Vlospa), «Sinialo» (με τον Strat), «Work Out» (με την Josephine) και «Έρωτας» κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις στο YouTube και στο Spotify.

Το «Gaza» του SNIK και του Ivan Greko κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις υπηρεσίες streaming από τη Minos EMI, a Universal Music Company.