SNIK: Το «1987» στα άλμπουμ με το καλύτερο ντεμπούτο παγκοσμίως στο Spotify

Το «1987» του SNIK εμφανίστηκε στο Top 10 του Spotify με τα άλμπουμ που σημείωσαν το καλύτερο ντεμπούτο παγκοσμίως.

Η επιτυχία του SNIK ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα.

Το ολοκαίνουργιο άλμπουμ του SNIK με τίτλο «1987», το οποίο έχει σπάσει κάθε ρεκόρ στα εγχώρια charts κατακτώντας την μία κορυφή μετά την άλλη, πρόσθεσε στη φαρέτρα ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ορόσημο.

Η νέα δισκογραφική δουλειά του SNIK εμφανίστηκε στο No. 7 της κατάταξης του Spotify με τα άλμπουμ που σημείωσαν το καλύτερο ντεμπούτο παγκοσμίως το τριήμερο 14-16 Ιανουαρίου.

Το «1987» του κορυφαίου εκπρόσωπου της trap σκηνής στην Ελλάδα κυκλοφόρησε από τη Minos EMI, a Universal Music Company και με τον σαρωτικός αριθμός των streams που συγκέντρωσε, αναδείχθηκε σε ένα από τα δημοφιλέστερων νέα άλμπουμ των τελευταίων ημερών σε παγκόσμιο επίπεδο στο Spotify, παρότι το κοινό του SNIK αποτελείται κυρίως από ελληνόφωνους ακροατές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καλύτερες επιδόσεις από το «1987» του SNIK κατέγραψαν παγκοσμίως στο Spotify το τριήμερο 14-16 Ιανουαρίου μόνο άλμπουμ όπως το «From A Birds Eye View» του Cordae, το οποίο περιλαμβάνει συμμετοχές από τους Eminem, Stevie Wonder, Nas, Freddie Gibbs, H.E.R., Lil Wayne και Gunna και κυριαρχεί στο No. 1 της σχετικής λίστας, το «Brightside» των The Lumineers (No. 4) και το «Caprisongs» της FKA twigs (No. 5).

Στην Ελλάδα, τα 11 τραγούδια του άλμπουμ «1987» του SNIK διατηρούν σταθερά τις 11 πρώτες θέσεις σε όλες τις πλατφόρμες streaming, με το «NANA» σε συνεργασία με τον Rack να παραμένει ακλόνητο στην κορυφή.

Συνολικά το άλμπουμ «1987» του SNIK» έχει συγκεντρώσει πάνω από 8 εκατομμύρια streams στο Spotify μέσα σε πέντε ημέρες από την κυκλοφορία του.

Τα 10 άλμπουμ με το καλύτερο ντεμπούτο στο Spotify τριήμερο 14-16 Ιανουαρίου

1. «From A Birds Eye View» – Cordae

2. «Virus» – Noyz Narcos

3. «Grosse Freiheit» – Gzuz

4. «Brightside» – The Lumineers

5. «Caprisongs» – FKA twigs

6. «Sick!» – Earl Sweatshirt

7. «1987» – SNIK

8. «Fragments» – Bonobo

9. «Carnival» – Gilli

10. «amfisbena» – Żabson & Young Igi