Ο SNIK ανατρέπει τα δεδομένα με το «1987» – Το άλμπουμ της χρονιάς κυκλοφορεί

Το άλμπουμ της χρονιάς μόλις κυκλοφόρησε.

Ο SNIK, ο κορυφαίος εκπρόσωπος της trap σκηνής στην Ελλάδα, κυκλοφορεί το νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ του με τίτλο «1987».

Ο δημοφιλέστερος hitmaker της γενιάς του και κορυφαίος trend-setter της χώρας έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να σημειώνει τη μία επιτυχία μετά την άλλο, κατακτώντας δεκάδες φορές την κορυφή των ψηφιακών charts.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μουσική του SNIK έχει καθορίσει την εγχώρια rap σκηνή.

Η ισχυρή του παρουσία στη μουσική βιομηχανία αποδεικνύεται τόσο με τις εκατοντάδες sold out εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια σε Ελλάδα και εξωτερικό όσο και με τα νούμερα του πλατινένιου πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ του.

Το «TopBoy», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2020, μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει τον εντυπωσιακό αριθμό των 60.000.000 streams στο Spotify και των 120.000.000 views στο YouTube.

O SNIK ανατρέπει τα δεδομένα και δημιουργεί τα νέα μουσικά trends της εποχής, όπως μόνο ο ίδιος ξέρει να κάνει, μέσα από το νέο άλμπουμ του «1987», ένα άλμπουμ γεμάτο smash hits, ανατρεπτικές συνεργασίες και παραγωγές διεθνών προδιαγραφών που θα ακούγονται μόνο στο repeat.

Το «1987» περιλαμβάνει στο σύνολο 11 ολοκαίνουργια τραγούδια, ανάμεσά τους και συνεργασίες με κορυφαίους εκπρόσωπους της trap -και όχι μόνο- σκηνής όπως οι Rack, Toquel, Marseaux, Vlospa, Salva, Gameboy και Phen.

Με αφορμή την κυκλοφορία του δεύτερο προσωπικού άλμπουμ του, ο SNIK κοσμεί το εξώφυλλο της editorial playlist «New Music Friday» του Spotify για την Ελλάδα.

Το άλμπουμ «1987» του SNIK κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Το tracklist του «1987»

1. Rihanna

2. NANA feat. Rack

3. Maria feat. Salva

4. Diosa feat. Gameboy

5. Miami feat. Marseaux

6. Moonwalk feat. VLOSPA

7. Criminal feat. Salva

8. 1987

9. Kobe feat. TOQUEL

10. You And Me

11. TV feat. Phen