Οι The Smile των Thom Yorke και Jonny Greenwood κυκλοφορούν το πρώτο τραγούδι τους

Η μπάντα παρουσίασε το τραγούδι στην πρώτη της ζωντανή εμφάνιση – έκπληξη στο «Glastonbury».

Οι The Smile, το νέο συγκρότημα που αποτελείται από τους Thom Yorke και Jonny Greenwood των Radiohead και τον Tom Skinner των Sons Of Kemet, κυκλοφορούν το πρώτο τους single, με τίτλο «You Will Never Work In Television Again».

Το συγκρότημα παρουσίασε για πρώτη φορά το τραγούδι στην πρώτη ζωντανή και απροειδοποίητη εμφάνισή του στη livestream συναυλία «Live At Worthy Farm» του φεστιβάλ «Glastonbury» που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2022.

Το «You Will Never Work In Television Again», του οποίου την παραγωγή έχει επιμεληθεί ο Nigel Godrich, συνοδεύεται από ένα lyric video σε σκηνοθεσία του Duncan Loudon.

Οι The The Smile θα δώσουν τρία συνεχόμενα lives μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο στο «Magazine London» στις 29 και 30 Ιανουαρίου που θα πραγματοποιηθούν με το κοινό καθισμένο σε στρογγυλή διάταξη και θα μεταδοθούν επίσης σε πραγματικό χρόνο μέσω livestream.

Οι τρεις συναυλίες θα συνδυάσουν τους κόσμους του live show, του livestream και του κινηματογράφου με την προβολή μίας ταινίας σε σκηνοθεσία του βραβευμένου σκηνοθέτη Paul Dugdale (Rolling Stones, Adele, Paul McCartney) και παραγωγή της Driift.

Σε ώρα Ελλάδας οι τρεις συναυλίες θα μεταδοθούν ζωντανά στις 22:00 του Σαββάτου 8 Ιανουαρίου και στις 03:00 και στις 13:00 της Κυριακής 9 Ιανουαρίου και θα είναι διαθέσιμες για απεριόριστες on-demand αναπαραγωγές για 48 ώρες από τις 16:00 της Κυριακής 30 Ιανουαρίου.

Εισιτήρια για το livestream θα είναι διαθέσιμα από τις 7 Ιανουαρίου στις 11:00 στη διεύθυνση: www.thesmiletheband.com.