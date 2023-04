Οι Smashing Pumpkins παρουσιάζουν το video του «Empires»

Το «Empires» είναι ένα από τα 33 τραγούδια του νέου άλμπουμ «Atum» των The Smashing Pumpkins.

Εν όψει της κυκλοφορίας του άλμπουμ τους «Atum» και της περιοδείας «The World Is A Vampire» στη Βόρεια Αμερική, οι The Smashing Pumpkins μοιράζονται το επίσημο μουσικό βίντεο για το τραγούδι τους «Empires».

Το video κυκλοφορεί καθώς το «Empires» συνεχίζει να κάνει θραύση, αποτελώντας το τραγούδι με τις περισσότερες προσθήκες στο πρόγραμμα των Active Rock ραδιοφώνων των ΗΠΑ.

Το «Spellbinding» είναι επίσης αυτή τη στιγμή το τραγούδι με τις περισσότερες προσθήκες στις playlists των Alternative Rock αμερικανικών ραδιοφώνων.

Το άλμπουμ «Atum» των The Smashing Pumpkins θα κυκλοφορήσει στις 5 Μαΐου. Είναι το sequel του «Mellon Collie And The Infinite Sadness» του 1995 και του «Machina/Machine Of God» του 2000.

Το «Atum», που περιλαμβάνει 33 τραγούδια σε τρεις πράξεις, γράφτηκε και δημιουργήθηκε από τον frontman του συγκροτήματος, Billy Corgan, τα τελευταία χρόνια.

Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 22 τραγούδια, με το «Beguiled» να συνεχίζει να σκαρφαλώνει τόσο στα Active Rock (έφτασε στο Νο. 6) όσο και στα Alternative Radio Charts (Νο. 12).

Το Act 3 θα συνοδεύεται από ένα special edition boxset που θα περιλαμβάνει και τα 33 τραγούδια του άλμπουμ «Atum», καθώς και 10 επιπλέον ακυκλοφόρητα τραγούδια.

Οι The Smashing Pumpkins ανακοίνωσαν πρόσφατα μία περιοδεία 26 συναυλιών στη Βόρεια Αμερική με τίτλο «The World Is A Vampire».

Η περιοδεία θα ξεκινήσει την Παρασκευή 28 Ιουλίου στο The Chelsea at the Cosmopolitan στο Λας Βέγκας. Θα συμμετάσχουν ως special guests σε διάφορες συναυλίες οι Interpol, Stone Temple Pilots και Rival Sons, καθώς και μερικοί από τους μεγαλύτερους πρωταθλητές του κόσμου από την National Wrestling Alliance (NWA), οι οποίοι θα αγωνίζονται στις περισσότερες πόλεις.

Έχουν ήδη γίνει sold out οι συναυλίες του «The World Is A Vampire» στην Πόλη του Μεξικού, την οποία παρακολούθησαν 30.000 και πλέον θέσεων, φέτος, καθώς και σε πόλεις της Αυστραλίας αυτή την άνοιξη, και πρόκειται να επεκταθεί σε περισσότερες χώρες στο μέλλον.

Ο Billy Corgan δήλωσε: «Μεγάλωσα σε έναν κόσμο όπου έπρεπε να ξέρω ότι υπήρχαν συγκροτήματα όπως οι Siouxsie and The Banshees και οι The Cure, αυτό σήμαινε ότι υπήρχε ένα μέρος για ανθρώπους σαν εμένα να κάνουν παρέα μεταξύ τους και να ανήκουν κάπου. Αυτό είναι το θέμα του “The World Is A Vampire”. Να επαναφέρουμε αυτή την αίσθηση της κοινότητας».

«Αν δεν ταιριάζεις κάπου, ανήκεις εδώ. Αφορά την κοινή εμπειρία και τον σεβασμό προς τους άλλους, αλλά τελικά τη διασκέδαση. Ένα πραγματικό εναλλακτικό φεστιβάλ, όπου όλοι οι αυτοαποκαλούμενοι αλλόκοτοι και παρείσακτοι του κόσμου μπορούν να συναντηθούν και να διασκεδάσουν», πρόσθεσε.

Αυτή την εβδομάδα, το Disney+ αποκάλυψε τους special guests για την επερχόμενη σειρά mockumentary «The Muppets Mayhem», στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο Billy Corgan. Ολόκληρη η πρώτη σεζόν θα είναι διαθέσιμη για streaming από την Τετάρτη 10 Μαΐου.

Στο μεταξύ, η δημοφιλής σειρά podcast «Thirty-Three With William Patrick Corgan» του Corgan συνεχίζει να σβήνει τη δίψα των αφοσιωμένων οπαδών των The Smashing Pumpkins σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας στους ακροατές την ευκαιρία να ακούσουν ακυκλοφόρητα κομμάτια του «Atum», καθώς και να εμβαθύνουν σε διάφορες πτυχές της ένδοξης ιστορίας του συγκροτήματος.