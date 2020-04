Slogan: Στο Top 50 του IFPI Chart και με τα 12 τραγούδια του άλμπουμ «Big Chunes»

Τα νέα τραγούδια του Slogan έχουν κατακλύσει τα ψηφιακά charts.

Το ολοκαίνουργιο άλμπουμ «Big Chunes» του Slogan κυκλοφόρησε πριν από περίπου δύο εβδομάδες και ήδη είναι στις πρώτες θέσεις των charts.

Σύμφωνα με το Digital Singles Chart της IFPI, το οποίο αποτυπώνει την ψηφιακή κατανάλωση των singles στην Ελλάδα, τα 12 τραγούδια του άλμπουμ «Big Chunes» βρέθηκαν όλα στις 50 πρώτες θέσεις της κατάταξης για την εβδομάδα που πέρασε.

Δύο από τραγούδια του άλμπουμ «Big Chunes» του Slogan βρίσκονται μάλιστα στην κορυφαία δεκάδα. Στο Νο. 3 είναι το «IG» στο οποίο συμμετέχει ο MG και στο Νο. 6 είναι το «G Sh!it», στο οποίο ο Slogan συνεργάζεται με τον iLLEOo.

Τα υπόλοιπα 10 τραγούδια του «Big Chunes» βρίσκονται ανάμεσα στις θέσεις 11 – 50.

Συγκεκριμένα στο No. 11 είναι το «Playah», στο No. 16 το «The Call», στο No. 17 το «B!tch», στο No. 20 το «Attiki», στο No. 35 το «Dushane», στο No. 38 το «60 Barz», στο No. 39 το «Ola», στο No. 46 το «Black Pikachu», στο No. 48 το «Kanye Attitude, Drake Feelings», στο No. 50 το «Love Song».

Όλα τα τραγούδια του άλμπουμ θα γίνουν διαθέσιμα στο επίσημο κανάλι του Slogan στο YouTube σε λίγες μέρες.

Εδώ και λίγες εβδομάδες είναι στον αέρα το video clip του «Playah».

Το άλμπουμ «Big Chunes» κυκλοφορεί από τη Minos EMI / Universal και είναι διαθέσιμο σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες.