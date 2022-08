Οι Slipknot κυκλοφορούν το νέο τραγούδι «Yen»

Ένα ακόμα τραγούδι από το νέο άλμπουμ των Slipknot.

Οι Slipknot αποκαλύπτουν το «Yen», ένα ολοκαίνουργιο single από το νέο άλμπουμ τους «The End, So Far» που θα κυκλοφορήσει στις 30 Σεπτεμβρίου από τη Roadrunner / Warner Music.

Το «Yen» είναι μια επίδειξη του εξαιρετικού εύρους των Slipknot, ένα από τα πιο δημοφιλή και βαθιά αινιγματικά συγκροτήματα του κόσμου που χαράζει αδιάκοπα νέους δρόμους, καθώς συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει, να αναζωογονεί και να επανασχεδιάζει το εύρος της ροκ μουσικής.

Το «Yen» ακολουθεί το lead single του επερχόμενου άλμπουμ, «The Dying Song (Time To Sing)», το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα και συνοδευόταν από ένα μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του M. Shawn «Clown» Crahan των Slipknot.

Το «The Dying Song (Time To Sing)» έτυχε εκτεταμένης αναγνώρισης κατά την άφιξή του, με το The Fader να δηλώνει ότι «σκίζει» και το Rolling Stone να το επαινεί ως μια «τιμωρητική νέα ελεγεία».

Οι Slipknot έκαναν την παραγωγή του άλμπουμ «The End, So Far» μαζί με τον Joe Barresi, με τον οποίο συνεργάστηκαν και στο «We Are Not Your Kind» του 2019, το τρίτο τους συνεχόμενο Νο. 1 στο Billboard 200.

Το «The End, So Far» περιλαμβάνει επίσης το single – έκπληξη «The Chapeltown Rag» που κυκλοφόρησε το 2021.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Kerrang!» ο τραγουδιστής των Slipknot, Corey Taylor, δήλωσε ότι η δημιουργία του έβδομου άλμπουμ του συγκροτήματος «έμοιαζε σχεδόν με μια επανεκκίνηση».

«Μπορούσα να ξεφύγω από τις βλακείες που είχα ανάγκη να πω και να επιστρέψω στα πράγματα που ήθελα να πω», ανέφερε.

«Το “Yen” είναι ίσως ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια από αυτά που έχουμε κάνει. Και είναι μια τόσο υπέροχη, ωραία αλλαγή για εμάς, γιατί προφανώς υπάρχουν στοιχεία των Slipknot σε αυτό, αλλά στη συνέχεια σε κάποια από τα τραγούδια αγγίζουμε τον Tom Waits που κρύβουμε μέσα μας με περίεργους τρόπους», συνέχισε.

«Είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Αλλά μετά υπάρχει μια προσέγγιση που μοιάζει σχεδόν με τους Type O (Negative). Νομίζω ότι ο κόσμος θα το γουστάρει πολύ, πολύ όταν το ακούσει», εκτίμησε.

Αναφερόμενος στο «Yen» καθώς και σε ένα άλλο «μπλουζ» τραγούδι του δίσκου, ο Corey Taylor πρόσθεσε: «Αυτά τα δύο τραγούδια είναι τα πολύ, πολύ αγαπημένα μου, επειδή είναι μία απόκλιση αλλά μπορείς ακόμα να νιώσεις ότι είμαστε εμείς».

«Επειδή έχουμε φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο της καριέρας μας και εξακολουθούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, μας έβγαλε πραγματικά αυτή την περίεργη χαρά. Ήταν πολύ ευχάριστο που άκουσα ξανά αυτό το άλμπουμ. Και απλά εύχομαι ο κόσμος να το γουστάρει όσο κι εμείς», είπε.