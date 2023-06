Slipknot: Χώρισαν με τον Craig Jones, υποδέχθηκαν ένα νέο μέλος και μοιράστηκαν το «Death March»

Καταιγιστικές εξελίξεις στους Slipknot.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστα για τους Slipknot.

Το heavy metal συγκρότημα μόλις κυκλοφόρησε το νέο instrumental τραγούδι «Death March» μαζί με ένα ανατριχιαστικό μουσικό βίντεο, ανακοίνωσε τον χωρισμό του με τον Craig Jones και παρουσίασε ένα νέο μυστηριώδες μέλος κατά τη διάρκεια εμφάνισής τους σε ένα φεστιβάλ στην Αυστρία.

Οι Slipknot εγκαινίασαν επίσης μία νέα ιστοσελίδα στη διεύθυνση YouCantKillMe.com, η οποία προτρέπει τους επισκέπτες να εγγραφούν με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, χωρίς να αποκαλύπτονται περισσότερες πληροφορίες.

Το music video του «Death March» δείχνει εννέα ομοιώματα ανθρώπων που έχουν παραταχθεί σε έναν τοίχο πριν ανατιναχτούν ένα προς ένα τα κεφάλια τους.

Το «Death March» είναι το πρώτο δείγμα νέας μουσικής από τους Slipknot μετά την κυκλοφορία του single – έκπληξη «Bone Church» τον Φεβρουάριο, μαζί με ένα βίντεο με «Yen – Director’s Cut (Bone Church)», στο οποίο ο Shawn «Clown» Crahan ανανέωσε πλάνα από το «Yen».

Πριν την κυκλοφορία του «Death March», οι SLIPKNOT ανακοίνωσαν ότι χώρισαν τους δρόμους τους με τον μακροχρόνιο συνεργάτη τους Craig Jones, ο οποίος βρισκόταν στα πλήκτρα του συγκροτήματος.

Ωστόσο, οι Slipknot διέγραψαν γρήγορα την ανάρτηση που ανακοίνωνε την αποχώρηση του Craig Jones από το συγκρότημα και μοιράστηκαν μία φωτογραφία του νέου μέλους τους (βλ. την παραπάνω ανάρτηση).

Το ίδιο άγνωστο πρόσωπο εμφανίστηκε στη σκηνή πίσω από τα πλήκτρα στη συναυλία τους στο φεστιβάλ Nova Rock στην Αυστρία.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στο Nova Rock, οι Slipknot έπαιξαν για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια το «The Blister Exists» και το «Purity». Το συγκρότημα έπαιξε επίσης το «Liberate» για πρώτη φορά από το 2016 και για πρώτη φορά το «Yen» από το περσινό άλμπουμ «The End, So Far».

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος της αποχώρησης του Craig Jones από τους Slipknot.

Ο Craig Jones εντάχθηκε στους Slipknot στις αρχές του 1996, λίγο αφότου το συγκρότημα είχε ολοκληρώσει την ηχογράφηση του demo album «Mate. Feed». Kill. Repeat.».

Αρχικά προσλήφθηκε για να αντικαταστήσει τον Donnie Steele, έναν από τους δύο αρχικούς κιθαρίστες του συγκροτήματος, αν και γρήγορα πέρασε στον χώρο του sampling και των πλήκτρων.

Αυτήν την εβδομάδα ο Shawn «Clown» Crahan των Slipknot ανακοίνωσε επίσης ότι θα απουσιάσει από την ευρωπαϊκή περιοδεία του συγκροτήματος ώστε να μπορέσει να μείνει στο πλευρό της συζύγου του «σε κάποια θέματα υγείας».