Slipknot: Το περίφημο «χαμένο» άλμπουμ τους πρέπει να παραμείνει ακυκλοφόρητο για τον Corey Taylor

Αν και ο Corey Taylor δηλώνει «ενθουσιασμένος», πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερο να μην κυκλοφορήσει το πολυθρύλητο άλμπουμ «Look Outside Your Window» των Slipknot.

Οι θαυμαστές των Slipknot περιμένουν και αναρωτιούνται αν θα ακούσουν ποτέ το πολυαναμενόμενο μυστηριώδες άλμπουμ «Look Outside Your Window» του συγκροτήματος, το οποίο ηχογραφήθηκε παράλληλα με τη δισκογραφική δουλειά «All Hope Is Gone» που κυκλοφόρησε το 2008.

Φαίνεται όμως ότι η μεγάλη καθυστέρηση στην κυκλοφορία του πειραματικού άλμπουμ έχει δημιουργήσει αμφιβολίες ακόμα και στον frontman Corey Taylor σχετικά με την τύχη του.

Σε μία νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο NME, ο τραγουδιστής των Slipknot αποκάλυψε ότι δεν είναι καθόλου σίγουρος για το τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο άλμπουμ.

«Είναι τόσο αστείο, κάθε ένα ή δύο χρόνια λαμβάνω ένα email για το “Look Outside Your Window” που λέει ότι θα κυκλοφορήσει. Είμαι εξίσου ενθουσιασμένος με όλους τους άλλους, γιατί φίλε, δεν έχω καν ένα αντίτυπο», δήλωσε.

Ο Corey Taylor εξήγησε στη συνέχεια ότι το άλμπουμ είναι «το παιδί του Clown», αναφερόμενος στον μουσικό κρουστών του συγκροτήματος Shawn Crahan, ο οποίος φέρεται να ανέλαβε την ηγεσία στην παραγωγή αυτό του μυστηριώδους δισκογραφικού εγχειρήματος.

«Ήμουν guest star σε αυτό το άλμπουμ ούτως ή άλλως, οπότε η εικασία σας είναι τόσο καλή όσο και η δική μου», πρόσθεσε.

Παρά τις υψηλές προσδοκίες για το «Look Outside Your Window», ο Corey Taylor παραδέχτηκε ότι ελπίζει το άλμπουμ να μην δει ποτέ το φως της δημοσιότητας.

«Υπάρχουν τόσες πολλές προσδοκίες σχετικά με αυτό τώρα. Είναι σχεδόν καλύτερα να αναρωτιέσαι», εξήγησε.

Ενώ τα σχόλια του Corey Taylor δείχνουν ένα επίπεδο αβεβαιότητας σχετικά με το μέλλον του άλμπουμ, ο Clown άφησε να εννοηθεί νωρίτερα φέτος ότι το άλμπουμ θα μπορούσε να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος, μόλις λήξει το μακροχρόνιο συμβόλαιο των Slipknot με τη δισκογραφική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται το συγκρότημα.

Για τους θαυμαστές των Slipknot, η αναμονή για το «Look Outside Your Window» συνεχίζεται, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονικό διάστημα για την κυκλοφορία του.

Αλλά προς το παρόν, φαίνεται ότι το μυστήριο που περιβάλλει το άλμπουμ αυξάνει τη γοητεία του.