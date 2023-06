Slipknot: Ο Shawn «Clown» Crahan αποσύρεται από την ευρωπαϊκή περιοδεία του συγκροτήματος

Ο Shawn «Clown» Crahan των Slipknot ανακοίνωσε ότι θα απουσιάσει από την ευρωπαϊκή περιοδεία του συγκροτήματος.

Ο Clown αποκάλυψε την είδηση με μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την έναρξη της ευρωπαϊκής περιοδείας των Slipknot από την Αυστρία την Τετάρτη 7 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, ο Clown δεν θα συμμετάσχει στην περιοδεία για να φροντίσει την άρρωστη σύζυγό του που αντιμετωπίζει «ορισμένα προβλήματα υγείας».

«Θα ήθελα να αφιερώσω λίγο χρόνο για να πω σε όλους ότι επέστρεψα στο σπίτι για να στηρίξω τη σύζυγό μου λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας και θα επιστρέψω στις συναυλίες το συντομότερο δυνατό», έγραψε.

«Το έχουμε ξαναπεράσει αυτό και όπως πάντα, εκτιμούμε την αγάπη και την υποστήριξη», συνέχισε ο Clown, ο οποίος είχε αποσυρθεί ξανά από μία περιοδεία των Slipknot στην Αυστραλία το 2016 μετά τον θάνατο του πεθερού του.

«Θα σας δω όλους πολύ σύντομα. Σας ευχαριστούμε», κατέληξε ο 53χρονος μουσικός των κρουστών.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία των Slipknot θα συνεχιστεί για το υπόλοιπο του μήνα, πριν την επιστροφή του συγκροτήματος στις ΗΠΑ για δύο εμφανίσεις σε φεστιβάλ τον Ιούλιο, στο Rock Fest και στο Inkcarceration Festival, ενώ θα ακολουθήσει μία εμφάνιση στο Blue Ridge Rock Festival τον Σεπτέμβριο.

Σε μία νέα συνέντευξή του στο Kerrang!, που δημοσιεύτηκε πριν από την ανακοίνωση, ο Shawn «Clown» Crahan δήλωσε ότι αισθάνεται συνεχώς το βάρος του χρόνου και εξομολογήθηκε ότι τον έχει καταβάλει.

«Νιώθω ότι προσεγγίζω πολύ πιο διαφορετικά την κάθε ημέρα που ζω. Είμαι ένας πολύ πιο πνευματικός άνθρωπος. Θεωρώ ότι η τέχνη μου είναι πιο ειλικρινής και αληθινή αν επιτρέψω στον εαυτό μου να αναγνωρίσει περισσότερο ποιος είμαι», είπε για τον άνθρωπο που είναι σήμερα,

«Αυτός που πολεμάω περισσότερο είναι ο Clown. Ο ψυχοθεραπευτής μου λέει ότι λέω την αλήθεια μόνο όταν φοράω τη μάσκα. Θα σας αφήσω να το κρίνετε εσείς αυτό», συνέχισε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Clown εξέτασε τη σημασία των Slipknot ως ένα συγκρότημα του οποίου το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του, αναρωτώμενος πόσο μεγαλύτερο είναι το σύνολο αυτό από τον ίδιο ως μεμονωμένο μέλος.

«Θα το αφήσω αυτό σε εσάς, αλλά το ερώτημα είναι το εξής: θα απαιτούσε ο κόσμος του Download να δει τους Slipknot ακόμα και αν δεν ήμουν στο συγκρότημα; Εγώ, ο Clown, δεν είμαι πια στο συγκρότημα. Θα το απαιτούσε ο κόσμος; Πείτε μου την αλήθεια, τώρα. Μην το σκέφτεστε», είπε.

Το Kerrang! έδωσε μία ειλικρινή απάντηση, λέγοντας ότι οι Slipknot είναι όντως μεγαλύτεροι από τα μέλη τους και ότι ο κόσμος παρακολουθεί τις συναυλίες τους «για την οντότητα που είναι οι Slipknot, όχι για το ποιος είναι ξεχωριστά πίσω από κάθε μάσκα».

Εκτιμώντας αυτή την ειλικρίνεια, ο Shawn Crahan απάντησε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που το λέτε αυτό. Επειδή στη ζωή που έχω αφιερώσει στην υπέροχη διαδικασία σκέψης που είναι γνωστή ως Slipknot, την οποία έχω μοιραστεί με τόσους πολλούς υπέροχους ανθρώπους, πιστεύω ότι είναι μία οντότητα».

«Και ειλικρινά, συνηθίζουν να με κοροϊδεύουν τα ίδια τα μέλη του συγκροτήματος που χρησιμοποιούσα αυτή τη λέξη. Έλεγα: “Οι Slipknot είναι μία οντότητα και αν δεν το ξέρετε, θα γίνει. Θα περικλείει τις σκέψεις σου, τα συναισθήματά σου, την ανατριχίλα, το αίμα σου”», συνέχισε.

«Κι εγώ πιστεύω ότι αν ο Clown δεν ήταν στη σκηνή, μετά από αυτές τις 26 συναυλίες, οι Slipknot θα συνέχιζαν», ανέφερε.

Hello to all of our fans, it’s the clown. I would like to take a moment to tell everyone that I’m back home supporting my wife through some health issues, and I’ll be back on the road as soon as I can.

We’ve been through this before and as always, we appreciate the love and… pic.twitter.com/ZpF0EsJIv9

— Slipknot (@slipknot) June 7, 2023