Slipknot: Το νέο άλμπουμ τους περιέχει ήχους από «διαφορετικά φεγγάρια γύρω από διαφορετικούς πλανήτες»

Ο DJ των Slipknot, Sid Wilson, λέει ότι έχει εμβαθύνει σε ήχους από «διαφορετικά φεγγάρια γύρω από διαφορετικούς πλανήτες» για το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος.

Τον Φεβρουάριο, ο frontman των Slipknot, Corey Taylor, επιβεβαίωσε ότι η μπάντα είχε ολοκληρώσει τις εργασίες για το «δολοφονικό» νέο άλμπουμ της, το οποίο θα διαδεχθεί το «We Are Not Your Kind» του 2019.

Σε συνέντευξή του στο «Full Metal Jackie», ο Sid Wilson αποκάλυψε λίγα περισσότερα για όσα πρέπει να περιμένουμε και μίλησε για το γεγονός ότι ορισμένοι από τους ήχους του άλμπουμ είναι εμπνευσμένοι από το διάστημα που η μπάντα βρισκόταν σε περιοδείες.

«Η ανάπτυξη αυτού του άλμπουμ έλαβε χώρα σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια των περιοδειών. Έχουμε μαζί μας ένα φορητό στούντιο, οπότε πολλές ιδέες καταγράφονται στο δωμάτιο του στούντιο στα παρασκήνια», είπε

«Κατά κάποιον τρόπο, περιοδεύουμε και περιοδεύουμε και απομακρυνόμαστε όλο και περισσότερο από τη Γη», συνέχισε.

«Έτσι, στην πραγματικότητα έβαλα πολλά δείγματα από διαφορετικά φεγγάρια γύρω από διαφορετικούς πλανήτες μέσα στο ηλιακό μας σύστημα για να αποδώσω το μέγεθος των ταξιδιών που έχουμε κάνει, αλλά και για να τα φέρουμε πίσω στη Γη για να τα ακούσουν όλοι. Έτσι, η επιλογή των ήχων μου ήταν λίγο περισσότερο εκτός του πλανήτη από ό, τι συνήθως», εξήγησε.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Corey Taylor ενημέρωσε το κοινό για την πρόοδο του νέου άλμπουμ Slipknot

«Δεν έχουμε ακόμα μια συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας γιατί είμαστε τεμπέληδες και ακόμα κάνουμε μίξεις για το καταραμένο πράγμα», ανέφερε.

«Μπορώ να σας πω ότι έχει ολοκληρωθεί η ηχογράφηση και ότι είμαστε περίπου στα μισά του δρόμου της μίξης», διευκρίνισε.

«Οπότε, εγώ, θα έλεγα μάλλον (θα κυκλοφορήσει) σε δύο ή τρεις. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Ελπίζω- θα ασκήσω πίεση για να κυκλοφορήσει τότε – ίσως κάποια στιγμή το καλοκαίρι», πρόσθεσε.

Τον Φεβρουάριο οι Slipknot έδωσαν στη δημοσιότητα το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «The Chapeltown Rag». Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά τον Νοέμβριο και αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο single από το επερχόμενο έβδομο άλμπουμ του συγκροτήματος.