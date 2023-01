Slipknot: Το μυθικό άλμπουμ «Look Outside Your Window» θα κυκλοφορήσει τελικά φέτος

Οι Slipknot ηχογράφησαν αρκετά τραγούδια του σχεδόν μυθικού άλμπουμ το 2008.

Ο Shawn «Clown» Crahan των Slipknot δήλωσε ότι το ακυκλοφόρητο άλμπουμ «Look Outside Your Window» του συγκροτήματος είναι «ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχει κάνει στη ζωή του».

Οι Slipknot φέρεται να ηχογράφησαν αρκετά τραγούδια του σχεδόν μυθικού άλμπουμ κατά τη διάρκεια των πολυτάραχων ηχογραφήσεων του «All Hope Is Gone» το 2008, ενώ ο Corey Taylor συνέκρινε τα τραγούδια του «Look Outside Your Window» με τους Radiohead, υποστηρίζονται ότι είχαν έναν πολύ «πειραματικό» χαρακτήρα.

«Είναι μία καταπληκτική δουλειά. Δεν θα ακούσετε ποτέ ξανά τον Corey Taylor έτσι. Η μουσική και οι λέξεις… Είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου», είπε ο Clown στο The Upshot για το «Look Outside Your Window».

Ο 53χρονος μουσικός πρόσθεσε ότι οι Slipknot καθυστέρησαν την κυκλοφορία του άλμπουμ, ώστε να μην συγκρουστεί με τις κανονικές κυκλοφορίες του συγκροτήματος.

Άφησε επίσης να εννοηθεί ότι το «Look Outside Your Window» θα μπορούσε να κυκλοφορήσει όταν το συμβόλαιο των Slipknot με τη δισκογραφική εταιρεία Roadrunner Records λήξει την άνοιξη του 2023.

«Δεν θα θέλαμε οι Slipknot να βλάψουν το “Look Outside Your Window” και δεν θα θέλαμε το “Look Outside Your Window” να είναι ένας μικρός εκνευρισμός για τους Slipknot. Γιατί; Επειδή είναι όμορφη τέχνη του Θεού και οι άνθρωποι το αξίζουν», εξήγησε.

«Τα καλά νέα είναι ότι σε έξι μήνες από τώρα, την Πρωταπριλιά του 2023, θα είμαστε ελεύθεροι από τη δισκογραφική εταιρεία», συνέχισε.

«Δεν υπάρχουν σχέδια να κυκλοφορήσουμε άμεσα κάτι, και δεν έχουμε μιλήσει γι’ αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι μάλλον θα έρθει πολύ σύντομα μετά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε και είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει. Θα αξίζει τον κόπο να περιμένουμε», ανέφερε.

Το τελευταίο άλμπουμ των Slipknot με τη Roadrunner Records ήταν το «The End, So Far», το οποίο κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο Shawn Crahan μίλησε επίσης στη συνέντευξή του στο The Upshot για τον θάνατο της κόρης του Gabrielle σε ηλικία 22 ετών το 2019.

«Χάσαμε την κόρη μας και τίποτα άλλο δεν έχει σημασία τώρα, φίλε. Οτιδήποτε είχε σημασία, δεν έχει πια σημασία. Το να απαιτείς τον σεβασμό, να χρειάζεσαι τον σεβασμό, να αναγνωρίζεις τον σεβασμό, καμία από αυτές τις αηδίες δεν είναι πια σημαντική», είπε.

«Το κεφάλι μου δεν είναι στα σύννεφα. Τα πόδια μου είναι θαμμένα στην άμμο. Απλά προσπαθώ να ζήσω την πραγματική ζωή τώρα», τόνισε.