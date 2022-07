Slipknot: Τι απαντά ο Corey Taylor στις φήμες ότι το συγκρότημα θα διαλυθεί μετά το νέο άλμπουμ του

Το νέο άλμπουμ των Slipknot αντιπροσωπεύει «το τέλος μίας στιγμής και την αρχή της υπόλοιπης ζωής τους».

Ο Corey Taylor διέψευσε τις φήμες ότι οι Slipknot θα διαλυθούν μετά την κυκλοφορία του επόμενου άλμπουμ τους.

Από τη στιγμή που οι Slipknot ανακοίνωσαν τον τίτλο του επερχόμενου άλμπουμ τους, «The End, So Far», την προηγούμενη εβδομάδα, κυκλοφόρησαν πολλές φήμες ότι ο τίτλος αυτός υποδηλώνει αυτό θα είναι το τέλος της δισκογραφικής καριέρας του συγκροτήματος.

Ο Corey Taylor σχολίασε τις φήμες κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Slipknot στις 21 Ιουλίου στο φεστιβάλ «Hills Of Rock» στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας, πριν την εμφάνιση του συγκροτήματος στην Αθήνα στις 23 Ιουλίου.

Ο 48χρονος τραγουδιστής είπε στο κοινό: «Θα σας πω κάτι, κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε ακούσει τα νέα ότι οι Slipknot έχουν ένα νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει πολύ, πολύ σύντομα. Το όνομα αυτού του άλμπουμ είναι “The End, So Far”».

«Και για εκείνους τους ανθρώπους της καταστροφής που νομίζουν ότι οι Slipknot θα διαλυθούν, αυτό δεν ισχύει. Αυτό απλά αντιπροσωπεύει το τέλος μίας στιγμής και την αρχή της υπόλοιπης ζωής μας. Καταλαβαίνετε τι σας λέω γαμώτο εκεί έξω;», συνέχισε.

Στο παρελθόν, ο Corey Taylor είχε επανειλημμένα αφήσει να εννοηθεί ότι θα εγκατέλειπε τους Slipknot αν αισθανόταν κάποια στιγμή ότι δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του frontman σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του σε ένα επεισόδιο του podcast «Someone Who Isn’t Me» το 2016, ο Corey Taylor ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι θα μπορούσε ποτέ να «κουραστεί από τις περιοδείες».

«Ξέρετε, ειλικρινά, αν με ρωτούσατε πριν από ένα χρόνο, θα έλεγα όχι. Αλλά, δεν είμαι πια νέος. Και όσο πρόθυμη και αν είναι η θέλησή μου, είμαι απλά ταλαιπωρημένος, φίλε. Θέλω να πω, θα μπορούσα κάλλιστα να είμαι 60 ετών σε χρόνια των Slipknot, για όνομα του Θεού», απάντησε.

«Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να αποσυρθώ. Μπορεί να αποχωρήσω από τους Slipknot κάποια στιγμή, απλά και μόνο εξαιτίας του είδους της μουσικής και αυτής της αίσθησης της ενέργειας, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω αυτό μέχρι τα 50 μου. Και δεν θα ήθελα το συγκρότημα να νιώσει ότι το κρατάω πίσω, επειδή απλά δεν θα μπορούσα να το κάνω σωματικά», συνέχισε.

«Οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν θα εγκατέλειπα εντελώς τη μουσική, πιθανότατα απλά θα αποχωρούσα από τους Slipknot», εξήγησε.

Σε μια συνέντευξή του στο «Marshall Podcast» το 2019, ο Corey Taylor σχολίασε για το ενδεχόμενο απόσυρσης: «Όταν σταματάς να νοιάζεσαι πρέπει να σταματήσεις. Τελεία και παύλα. Επειδή δεν το κάνεις για τους ίδιους λόγους που ξεκίνησες να το κάνεις εξαρχής».

«Μιλάω συνέχεια με θαυμαστές και μου λένε: “Ποιο είναι το κίνητρό σου για να το κάνεις αυτό;” και είναι το ίδιο από τότε που ήμουν 13 ετών. Είναι επειδή μου αρέσει να το κάνω αυτό, μου αρέσει να κάνω μουσική, μου αρέσει να φτιάχνω μουσική, να τη δημιουργώ», ανέφερε.

«Τα χρήματα θα έρθουν και θα φύγουν. Αν ήθελα να βγάλω λεφτά, υπάρχουν πολλές διαφορετικές δουλειές που θα μπορούσα να κάνω μόνο για να βγάλω λεφτά. Δεν έχει να κάνει με αυτό, υπάρχει κάτι βαθύτερο. Χαίρομαι που μπορώ να βγάζω χρήματα κάνοντάς το αυτό, αλλά για εμένα δεν είναι αυτό το θέμα», πρόσθεσε.

Το νέο άλμπουμ των Slipknot με τίτλο «The End, So Far» θα κυκλοφορήσει στις 30 Σεπτεμβρίου.