Slipknot: Ο Corey Taylor απαντά στη δήλωση του Clown ότι θα μπορούσαν να σταματήσουν τα άλμπουμ

Ο Corey Taylor σχολίασε τις δηλώσεις του συναδέλφου του Shawn «Clown» Crahan ότι οι Slipknot θα μπορούσαν να σταματήσουν να κάνουν άλμπουμ και να προτιμήσουν τα singles στο εγγύς μέλλον.

Μιλώντας στο NME, ο μουσικός των κρουστών και de facto υπεύθυνος δημιουργικού των Slipknot δήλωσε: «Πάντα σκεφτόμουν: “Πώς θα ήταν αν οι Slipknot ήταν αρκετά μεγάλοι ώστε να μην περιοριζόμαστε στα άλμπουμ;”. Ας πούμε ότι ο Clown θα μπορούσε να σε πείσει: “Έι, αντί να περιμένεις δύο χρόνια για 12 τραγούδια, θα σου δίνω ένα τραγούδι κάθε μήνα”. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, γλιτώνω ένα χρόνο για το ίδιο πράγμα».

«Πρέπει να μας ακολουθήσετε σε αυτό το ταξίδι, αλλά αυτό που σας υπόσχομαι είναι ότι συνοδεύεται από καλλιτεχνικό έργο, συνοδεύεται από χρησιμότητα, είναι φθηνότερο από το κόστος ενός κανονικού μεμονωμένου τραγουδιού…», συνέχισε.

«Και έχει περάσει από όλα τα φίλτρα – έχει περάσει από το συγκρότημα, έχει περάσει από τον Corey Taylor, έχει περάσει από έναν επαγγελματία μίξερ και masterer – δεν έχει κοπεί κανένας δρόμος, έχουν γίνει όλα όπως συνήθως. Και θέλουμε να το κάνουμε αυτό γιατί νομίζω ότι ήρθε η ώρα εσείς, οι θαυμαστές μας, να έχετε τα πάντα», εξήγησε.

Ο Corey Taylor ρωτήθηκε σε μία πρόσφατη συζήτηση στο Monster-Mania Con αν συμφωνεί με τον Clown.

«Είναι κάπως δύσκολο να συμφωνούν εννέα άνθρωποι πια μεταξύ τους, ειδικά όταν είμαστε γέροι και μα***ες. Αλλά το ωραίο είναι ότι όλοι μας εξακολουθούμε να ενθουσιαζόμαστε με καλές ιδέες», απάντησε.

«Οι (κιθαρίστες) Jim (Root) και Mick (Thomson) είναι τόσο καλοί στη σύνθεση μουσικής. Εγώ και ο Clown δουλεύουμε πολύ καλά όταν σκεφτόμαστε πράγματα μαζί, ο VMan (μπασίστας Alessandro Venturella) είναι πραγματικά πολύ καλός», συνέχισε.

«Έτσι έχουμε κάνει τόσα πολλά στην καριέρα μας που σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να καθίσουμε και να κάνουμε μόνο EP. Έχω μία καλή ιδέα για έναν διπλό concept δίσκο με μία ολόκληρη ιστορία που θα τον συνοδεύει και θα ήθελα πολύ να τον κάνω», ανέφερε.

O Corey Taylor επισήμανε επιπλέον ότι οι Slipknot βρίσκονται σε μία θέση όπου μπορούν πλέον να κυκλοφορούν μουσική που πραγματικά τους αρέσει.

«Αλλά το ωραίο είναι ότι έχουμε εδραιώσει την ιστορία μας, οπότε ό,τι έρθει μετά θα είναι φυσικά κάτι που θέλουμε να κάνουμε», είπε.

«Οπότε, είτε πάμε και βγάζουμε μερικά ψυχοπαθή τραγούδια και διασκεδάζουμε με αυτό είτε πάμε και κάνουμε ένα πολύ περίπλοκο σχέδιο, όπως μία ιστορία ή κάτι τέτοιο, είτε έτσι είτε αλλιώς θα είναι κάτι που μας αρέσει πολύ», σχολίασε.

«Υποστηρίζω το συγκρότημα. Σε αυτό το σημείο, έχουμε κυκλοφορήσει τόση μουσική και είμαστε ελεύθεροι από την εταιρεία μας τώρα, οπότε δεν έχουμε όρια, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Οπότε ό,τι κάνουμε στη συνέχεια θα είναι κάτι για το οποίο θα συμφωνούμε όλοι, κάτι που δεν μπορείς να το λες πάντα», ανέφερε ο Corey Taylor.

Το metal συγκρότημα έχει πλέον αυτή την επιλογή, επειδή το συμβόλαιό του με την εταιρεία Roadrunner Records θα λήξει τον Μάρτιο του 2023 και στη συνέχεια οι Slipknot θα είναι εντελώς ανεξάρτητοι.

Ο τίτλος του νέου άλμπουμ τους, «The End, So Far», το οποίο κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, αντικατοπτρίζει αυτό το γεγονός, καθώς είναι το τελευταίο άλμπουμ που ήταν υποχρεωμένοι να κυκλοφορήσουν οι Slipknot με την εταιρεία βάσει του συμβολαίου που είχαν υπογράψει το 1998.