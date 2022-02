Slipknot: Το νέο άλμπουμ τους θα κυκλοφορήσει «σε περίπου τρεις μήνες»

Το νέο άλμπουμ των Slipknot θα είναι μια «πιο βαριά εκδοχή» του «Vol. 3».

Οι Slipknot βρίσκονται στα τελευταία στάδια της προετοιμασίας του νέου άλμπουμ τους, σύμφωνα με τον Corey Taylor.

Ο τίτλος έχει ήδη επιλεγεί, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση της μίξης και ο τραγουδιστής του συγκροτήματος εξέφρασε την ελπίδα του ότι ο διάδοχος του «We Are Not Your Kind» θα κυκλοφορήσει σε περίπου τρεις μήνες. Επίσης σημείωσε ότι έχει αρχίσει να διαμορφώνεται σε μια πιο «βαριά» εκδοχή του κομβικού άλμπουμ τους «Vol. 3: The Subliminal Verses» του 2004.

Ο Corey Taylor αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρόοδο του έβδομου άλμπουμ των Slipknot σε συνέντευξή του με τον Eddie Trunk στην εκπομπή «Trunk Nation» του SiriusXM.

«Ο δίσκος βρίσκεται βασικά στη διαδικασία της μίξης αυτή τη στιγμή. Όλα έχουν τελειώσει, οπότε απλά είναι σε στάδιο μίξης αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι φοβερό νέο», δήλωσε.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των Slipknot, σχολίασε: «Νομίζω ότι μάλλον θα περάσουν άλλοι τρεις μήνες μέχρι να κυκλοφορήσει. Το εξώφυλλο είναι έτοιμο. Μόλις σκεφτήκαμε τον τίτλο. Δεν θα σας τον πω τώρα. Αλλά είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι».

«Οπότε ελπίζουμε ότι σε τρεις μήνες από τώρα – καλά, λιγότερο από αυτό – θα κυκλοφορήσουμε το single και στη συνέχεια σε τρεις μήνες από τώρα θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ», συνέχισε.

Ο Corey Taylor, ο οποίος κυκλοφόρησε το πρώτο του σόλο άλμπουμ – με τίτλο «CMFT» – το 2020, συνέκρινε το νέο υλικό των Slipknot με τις προηγούμενες δισκογραφικές δουλειές τους.

«Είναι πραγματικά φοβερό, φίλε. Είναι πιο σκοτεινό από το “We Are Not Your Kind”, αλλά υπάρχει αρκετή μελωδικότητα. Έχω πει σε όλους ότι είναι σαν μια πιο βαριά έκδοση του “Vol. 3”», είπε.

«Έχει τόσα πολλά είδη και στρώματα. Τα βαριά τραγούδια έχουν επιθετικότητα, αλλά μπορείς να βυθιστείς στα μελωδικά τραγούδια. Είμαι πολύ, πολύ ενθουσιασμένος που ο κόσμος θα ακούσει το άλμπουμ», περιέγραψε.

Τον προηγούμενο Νοέμβριο, οι Slipknot κυκλοφόρησαν ένα νέο single με τίτλο «The Chapeltown Rag». Ο Corey Taylor αποκάλεσε το τραγούδι «τιμωρό» και εξήγησε ότι καταγράφει τι συμβαίνει όταν οι ανακριβείς πληροφορίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης αναπαράγονται μαζικά στα κοινωνικά δίκτυα.

Το Σάββατο 23 Ιουλίου 2022 οι Slipknot θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για ένα μοναδικό και ισοπεδωτικό show στο πλαίσιο του «Release Athens» στην Πλατεία Νερού.