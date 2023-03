Ο Slash των Guns N’ Roses γίνεται παραγωγός ταινιών τρόμου

«Θέλω να προσπαθήσω να κάνω τις ταινίες που θα ήθελα να δω», δηλώνει ο Slash για το νέο εγχείρημά του.



Ο Slash των Guns N’ Roses ίδρυσε τη δική του εταιρεία παραγωγής ταινιών τρόμου.

Η BerserkerGang είναι μία συνεργασία του Slash με τους Michael Paszt, James Fler και Andrew T. Hunt της Raven Banner, τον Rodrigo Gudiño του περιοδικού Rue Morgue και τον παραγωγό Pasha Patriki της Hangar 18 Media.

Σε δήλωση που εξέδωσε στο Variety, ο 57χρονος κιθαρίστας ανέφερε: «Ήμουν πάντα μεγάλος θαυμαστής του τρόμου, ειδικά από την εποχή που οι ταινίες τρόμου σε τρόμαζαν πραγματικά. Θέλω να μπω στην καρδιά της παραγωγής, ώστε να προσπαθήσω να κάνω τις ταινίες που θα ήθελα να δω».

Οι Slash, Raven και Rodrigo έχουν ήδη συνεργαστεί στην ταινία «The Breach», η οποία έκανε πρεμιέρα σε επιλεγμένα φεστιβάλ το 2022 και θα κυκλοφορήσει εμπορικά αργότερα φέτος.

Ο κιθαρίστας των Guns N’ Roses έγραψε τη μουσική και ήταν εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας, η οποία βασίστηκε σε μια ιστορία του Nick Cutter και διασκευάστηκε από τον Ian Weir.

«Έχω δουλέψει σκληρά, ξέρετε, προσπαθώντας να κάνω παραγωγή ταινιών, από την τελευταία που έκανα, η οποία ήταν το 2013», δήλωσε ο Slash σε ένα επεισόδιο του podcast «MovieMaker» το 2022.

Όσον αφορά το «The Breach», ο Slash είπε: «Είμαι οπαδός του τρόμου της παλιάς σχολής. Χρησιμοποιήσαμε αναφορές στον Λάβκραφτ σε αυτήν την ταινία, αλλά σίγουρα έχει μία αισθητική της δεκαετίας του ’70 και υπήρχε μία αγωνία επειδή πραγματικά δεν ξέρεις τι στο καλό συμβαίνει μέχρι την τελευταία πράξη».

«Για εμένα, είναι κάτι που είναι περισσότερο εγκεφαλικό από το να είναι απλά τα πάντα, ξέρετε, χυμένα στην οθόνη. Ο Gudiño γνωρίζει το στυλ μου, οπότε ήξερε ότι θα το γούσταρα», συμπλήρωσε.

Ο Slash είχε προηγουμένως γράψει τη μουσική για τις ταινίες «This Is Not A Movie» του 2011 και «Nothing Left To Fear» του 2013. Επίσης, συνέβαλε μουσικά στο αστυνομικό δράμα «Jackie Brown» του Quentin Tarantino που κυκλοφόρησε το 1997.

«Δεδομένου ότι είμαι κιθαρίστας και κατά κάποιο τρόπο γνωστός για το γεγονός ότι κάνω δυνατά, θορυβώδη, hard rock πράγματα, αυτό δεν ισχύει σχεδόν ποτέ όταν γράφω κάτι για μία ταινία», επισήμανε στο podcast «MovieMaker».

«Συνήθως, κάθε σενάριο που έχω γράψει με τραβάει προς μία άλλη κατεύθυνση. Παρόλα αυτά, μπορείς να έχεις ένα rock τραγούδι σε μια ταινία και αυτό είναι υπέροχο. Αλλά όσον αφορά τη μουσική επένδυση, μπορεί να είναι κάτι που να είναι πάρα πολύ ελαφρύ ή μπορεί να έχει κοντραμπάσο και τσέλο», εξήγησε.

Ο Slash σχολίασε επίσης τις προσδοκίες που μπορεί να έχει από εκείνον το κοινό όταν γράφει τη μουσική μίας ταινίας δεδομένου ότι θεωρείται ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών και είναι μέλος ενός συγκροτήματος όπως οι Guns N’ Roses.

«Δεν μπορώ να ασχοληθώ με τις όποιες προσδοκίες του κόσμου. Θέλω να πω, οι μεταβλητές σε αυτό από μόνες τους θα σε τρελάνουν, αν αρχίσεις να σκέφτεσαι πραγματικά ποιες θα είναι οι προσδοκίες των άλλων ανθρώπων», είπε.

«Απλά πρέπει να ακολουθήσεις το ένστικτό σου, και μόλις το διαπιστώσεις, μπορείς να σκεφτείς: “Τώρα, θα βγάλει νόημα αυτό για οποιονδήποτε άλλο που ακούει ή όχι;”. Αλλά ακόμα και τότε, δεν το κάνω πραγματικά – κάνω απλά αυτό που νομίζω ότι θα πετύχει και αυτό που μου ακούγεται καλό, και μετά απλά συνεχίζω από εκεί. Αυτό έκανα πάντα», ανέφερε ο Slash.