Ο Skrillex τραγουδά για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια στο «Don’t Get Too Close»

Το «Don’t Get Too Close» θα περιλαμβάνεται σε ένα ομότιτλο άλμπουμ που θα ακολουθήσει το επερχόμενο «Quest For Fire».

Μετά από μια σειρά κυκλοφοριών το 2023 και την ανακοίνωση του επερχόμενου άλμπουμ του με τίτλο «Quest For Fire», ο Skrillex κυκλοφόρησε το single «Don’t Get Too Close».

Στο νέο τραγούδι δανείζουν τις φωνές του η Γερμανίδα τραγουδίστρια Bibi Bourelly και ο ίδιος ο Skrillex, χρησιμοποιώντας το πραγματικό όνομά του, Sonny Moore.

Το βίντεο του «Don’t Get Too Close» δείχνει έναν σκαντζόχοιρο να τραγουδάει χρησιμοποιώντας τη φωνή της Bibi Bourelly και αργότερα τη φωνή του Skrillex.

«Είμαι στον υπολογιστή μου / Βλέπω διάσημους ανθρώπους / Νομίζω ότι είναι σαν εμένα / Άρα γιατί δεν είμαστε ίσοι;», τραγουδάει ο Skrillex. Στη συνέχεια, η Bourelly τον συνοδεύει στο ρεφρέν: «Μην έρχεσαι πολύ κοντά / Κανείς δεν με ξέρει».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Skrillex τραγουδά σε ένα τραγούδι μετά το «Mind» (2015) από το κοινό άλμπουμ «Jack Ü» που κυκλοφόρσε με τον Diplo. Τραγούδησε επίσης στα τραγούδια «Fire Away» το 2014 και «Summit» από το 2011.

Το «Don’t Get Too Close» είναι πιο πειραματικό από κάποιες από τις πρόσφατες δουλειές του Skrillex και πρόκειται να συμπεριληφθεί σε ένα δεύτερο επερχόμενο άλμπουμ, που θα έχει τον ίδιο τίτλο.

Ο Skrillex ξεκίνησε το 2023 κυκλοφορώντας το «Rumble» με τους Fred Again… και Flowdan, το «Way Back» με τους PinkPantheress και Trippie Redd και το «Leave Me Like This» με τον Bobby Raps, τα οποία θα περιλαμβάνονται στο άλμπουμ «Quest For Fire» που θα κυκλοφορήσει στις 17 Φεβρουαρίου.

Ο Skrillex έκανε την αιφνιδιαστική ανακοίνωση το βράδυ του Σαββάτου στο Instagram, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιήσει ένα «σετ σε ένα υπόγειο» παρουσιάζοντας τα 14 τραγούδια του άλμπουμ.

Στο νέο άλμπουμ θα συμμετέχουν επίσης ο Pete Wentz, η Missy Elliott και ο Swae Lee.

Το «Quest For Fire» είναι το πρώτο ολοκληρωμένο σόλο άλμπουμ του Skrillex μετά το «Recess» του 2014. Ο DJ και μουσικός παραγωγός παρέμεινε παραγωγικός από τότε, έχοντας συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο J Balvin στο «In Da Getto», ο Justin Bieber στο «Don’t Go», ο Jhay Cortez στο «En Mi Cuarto» και άλλους.