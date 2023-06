Siouxsie, Interpol και Echo & The Bunnymen έδωσαν επικό φινάλε στο Release Athens X SNF Nostos 2023

Επικό φινάλε στο Release Athens X SNF Nostos 2023.

Μία ιστορική βραδιά με Siouxsie, Interpol, Echo & The Bunnymen και άλλα κορυφαία ονόματα.



Η πέμπτη ημέρα του Release Athens 2023 σήμανε ταυτόχρονα και την ολοκλήρωση του Release Athens X SNF Nostos, το μαγικό τριήμερο που προέκυψε από τη συνεργασία με το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Και δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο φινάλε από όσα υπέροχα έγιναν στις δύο σκηνές του φεστιβάλ αλλά και στην πανέμορφη Εσπλανάδα που ένωνε τα δύο stages και πλημμύρισε από κόσμο το βράδυ της Παρασκευής.

Πρώτα άνοιξε η σκηνή στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), με τον Joachim Liebens και το σχήμα του, τους The Haunted Youth, να παρουσιάζουν ένα υποδειγματικό indie pop/rock σετ, και να επιβεβαιώνουν ότι είναι ένα από τα ονόματα που θα συνεχίσουν να μας απασχολούν τα επόμενα χρόνια.

Στην Πλατεία Νερού, το ζέσταμα ανέλαβαν οι In Trance 95, ένα απ’τα πλέον εμβληματικά ονόματα της εγχώριας «σκοτεινής» σκηνής, για να τους διαδεχθούν οι Ladytron με την παθιασμένη electro pop τους και αξεπέραστα τραγούδια όπως τα «International Dateline», «Ace of Hz» και φυσικά το «Destroy Everything You Touch», με το οποίο μας αποχαιρέτησαν.

Την ίδια στιγμή, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, είχε ανέβει ο τυφώνας που ακούει στο όνομα Viagra Boys, με τους Σουηδούς punks να σαρώνουν τα πάντα και να ξεσηκώνουν το φανατικό κοινό που έχουν αποκτήσει με το σπαθί τους στην Ελλάδα.

Σειρά θα έπαιρναν οι πρώτοι headliners, οι σπουδαίοι Interpol με ένα setlist που ικανοποίησε και τους πιο απαιτητικούς οπαδούς τους: «Obstacle 1», «C’mere», «Evil», «Slow Hands» μεταξύ πολλών άλλων, καθώς και ένα ανατριχιαστικό «Lights» που αποτέλεσε ένα απ’τα πολλά highlight της βραδιάς στο Release Athens X SNF Nostos.

Λίγο αργότερα, στην Πλατεία Νερού, οι μυθικοί Echo & The Bunnymen του Ian McCullough και του Will Sergeant, θα γνώριζαν την αποθέωση απ’τους φανατικούς οπαδούς τους, σε μια απ’τις κορυφαίες τους εμφανίσεις στην Ελλάδα.

Κάτι που θα συνέβαινε και λίγα λεπτά μετά τις 23:00, όταν η σπουδαία Siouxsie θα ανέβαινε στη σκηνή του Release Athens X SNF Nostos.

Από τις πρώτες νότες του «Night Shift» μέχρι τις τελευταίες του «Spellbound», η Siouxsie μάγεψε το κοινό που είχε πλημμυρίσει την Πλατεία Νερού και γιόρταζε την επιστροφή της Ice Queen στην Ελλάδα αλλά και την ολοκλήρωση ενός τριημέρου γεμάτου μουσική, χορό και χαμόγελα.

