Η Sinéad O’Connor «δεν θα συγχωρήσει» το ιρλανδικό κράτος για την αυτοκτονία του γιου της

Η Sinéad O’Connor αναγνώρισε επίσημα τη σορό του 17χρονου γιου της και σημείωσε μέσω Twitter ότι «δεν θα συγχωρήσει ποτέ» το ιρλανδικό κράτος για την αυτοκτονία του έφηβου γιου της.

Ο Shane O’Connor εντοπίστηκε νεκρός το Σάββατο 8 Ιανουαρίου, δύο ημέρες μετά την εξαφάνισή του από το νοσοκομείο στο νοσηλευόταν και βρισκόταν υπό συνεχή παρακολούθηση.

«Έχω πλέον αναγνωρίσει επίσημα τη σορό του γιου μου, του Shane. Είθε ο Θεός να συγχωρήσει το ιρλανδικό κράτος γιατί εγώ δεν θα το κάνω ποτέ», έγραψε σε ανάρτησή της στο Twitter η 55χρονη τραγουδίστρια.

Η Sinéad O’Connor ισχυρίζεται ότι επετράπη στον γιο της να φύγει από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν ενώ βρισκόταν σε «επίβλεψη λόγω κινδύνου αυτοκτονίας» και επέρριψε ευθύνες στην εθνικό σύστημα υγείας HSE της Ιρλανδίας και στον Οργανισμό Παιδιών και Οικογένειας Tusla.

«Τώρα η Tusla θέλει να διαπραγματευτεί μαζί μου “ένα δελτίο τύπου”, χωρίς αμφιβολία επιθυμώντας να με βάλει να συμμετάσχω στις προσπάθειές τους να παρουσιάσουν ότι για τον θάνατο του παιδιού μου δεν ευθύνεται το ιρλανδικό κράτος», υποστήριξε.

«Η Tusla και η HSE θα εκδώσουν μια ανέντιμη δήλωση ως απάντηση στα ερωτήματα που έχουν προκύψει διεθνώς. Ένα σωρό ψέματα, άρνηση ανάληψης ευθύνης. Πάντα με την παντοδύναμη και ψεύτικη έγνοια που ισχυρίζονται ότι έχουν για την ιδιωτική ζωή των παιδιών που πεθαίνουν υπό την επίβλεψή τους», συνέχισε.

«Θα πάρω λίγο προσωπικό χρόνο τώρα για να θρηνήσω τον γιο μου. Όταν θα είμαι έτοιμη, θα πω ακριβώς πώς το ιρλανδικό κράτος με τις αδαείς, κακές, ιδιοτελείς, ψεύτικες μορφές της Tusla και του HSE επέτρεψε και διευκόλυνε τον θάνατό του. Η Μαγδαληνή της Ιρλανδίας δεν έφυγε ποτέ. Ρωτήστε τη νεολαία», έγραψε.

Η Sinéad O’Connor αναφέρεται στα Πλυντήρια της Μαγδαληνής στην Ιρλανδία, γνωστά και ως άσυλα της Μαγδαληνής, ιδρύματα που διοικούνταν συνήθως από ρωμαιοκαθολικά τάγματα και λειτούργησαν από τον 18ο έως τα τέλη του 20ού αιώνα για να στεγάσουν «έκπτωτες γυναίκες».

Υπολογίζεται ότι 30.000 γυναίκες ήταν έγκλειστες σε αυτά τα ιδρύματα στην Ιρλανδία. Το 1993 ανακαλύφθηκαν στους χώρους του μοναστηριού ενός εκ των ιδρυμάτων 155 τάφοι γυναικών χωρίς ονόματα και ακολούθησε σωρεία αποκαλύψεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τη λειτουργία των μυστικοπαθών αυτών ιδρυμάτων.

Το 2013, το ιρλανδικό κράτος ζήτησε επίσημα συγγνώμη και η ιρλανδική κυβέρνηση δημιούργησε ένα πρόγραμμα αποζημίωσης 50 εκατομμυρίων λιρών για τις επιζώσες. Τα θρησκευτικά τάγματα που λειτουργούσαν τα πλυντήρια απέρριψαν τα αιτήματα ακτιβιστών να συμβάλουν οικονομικά στο εν λόγω πρόγραμμα.

Η Sinéad O’Connor ισχυρίστηκε ακόμη ότι έχουν πεθάνει «πάρα πολλά παιδιά» υπό την επίβλεψη των αρχών.

«Και οποιαδήποτε δήλωση από την Tusla που υπονοεί ότι α) έκαναν ό, τι καλύτερο μπορούσαν β) νοιάζονται ή γ) έχουν βαθύτατη λύπη για οποιονδήποτε εδώ πέρα εκτός από τους δικηγόρους τους, είναι μια παγίδα με βλακείες που έχει σκοτώσει πάρα πολλά παιδιά και δεν πρόκειται να ξεπλυθεί αυτή τη φορά. Πάρα πολλά παιδιά πεθαίνουν υπό την επίβλεψη της Tusla», ανέφερε.

Σε απάντηση στις κατηγορίες της Sinéad Ο’Connor, η HSE δήλωσε στη «MailOnline»: «Η HSE δεν μπορεί να σχολιάσει μεμονωμένες υποθέσεις, όταν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποκαλύψει πληροφορίες σε σχέση με αναγνωρίσιμα άτομα, παραβιάζοντας την ηθική απαίτηση από εμάς να τηρούμε το καθήκον μας για εμπιστευτικότητα».

pic.twitter.com/zBgw7KvZGC

— Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022