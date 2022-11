The Cure: Ο Simon Gallup επιβεβαιώνει ότι επέστρεψε στο συγκρότημα

Ο Simon Gallup επιβεβαίωσε ότι επανεντάχθηκε στους The Cure.

Τον Αύγουστο, ο 61χρονος μπασίστας δήλωσε ότι αποχωρεί από το συγκρότημα «με ελαφρώς βαριά καρδιά», γράφοντας ότι «βαρέθηκε την προδοσία».

Ο Simon Gallup προσχώρησε στους The Cure το 1979 μετά από ένα πέρασμα από το side-project του Robert Smith, τους Cult Hero. Αφού αποχώρησε από το συγκρότημα το 1982, επανήλθε το 1984 και είναι το δεύτερο μακροβιότερο μέλος των The Cure μετά τον Smith.

«Με ελαφρώς βαριά καρδιά δεν είμαι πλέον μέλος των The Cure! Καλή τύχη σε όλους…», έγραψε ο Gallup σε μια δημόσια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook στις 14 Αυγούστου.

Ωστόσο, τώρα, ο Simon Gallup φαίνεται να επιβεβαιώνει σε μία νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει επιστρέψει στο συγκρότημα.

Απαντώντας σε έναν θαυμαστή που ρώτησε: «Είναι ο Simon ακόμα μέλος των The Cure;», ο Gallup είπε: «Ναι, είμαι».

