Ο Simon Cowell προσπάθησε να αγοράσει το «…Baby One More Time» της Britney Spears με μία Mercedes

«Καμιά δεν πρόκειται να κάνει επιτυχία με το όνομα Britney Spears», είχε πει ο Simon Cowell στον Max Martin όταν αρνήθηκε να του δώσει το τραγούδι.

Ο Simon Cowell προσπάθησε κάποτε ανεπιτυχώς να αγοράσει το «…Baby One More Time» (1998) της Britney Spears από τον επιτυχημένο παραγωγό Max Martin με μία Mercedes.

Ο Cowell περιέγραψε λεπτομερώς την ιστορία στο podcast του συναδέλφου του στην κριτική επιτροπή «America’s Got Talent», Howie Mandel, ξεκινώντας από το γεγονός ότι είχε δεχτεί ένα τηλεφώνημα από μία επαφή που του είχε βάλει να ακούσει το «…Baby One More Time» μέσω τηλεφώνου.

Η επαφή του τον είχε ενημερώσει ότι ο Σουηδός παραγωγός είχε γράψει το τραγούδι για τις TLC, οι οποίες όμως απέρριψαν το μελλοντικό mega-hit.

Μόλις άκουσε το κομμάτι, ο Simon Cowell, ο οποίος εργαζόταν εκείνη την εποχή στις ΗΠΑ με ένα boy band με το όνομα 5ive που βρισκόταν «στα πρόθυρα της διάλυσης» στις ΗΠΑ, σε απελπισμένες προσπάθειες για να καταφέρει να πάρει το τραγούδι από τον Max Martin.

«Θεέ μου, πρέπει να έχω αυτό το τραγούδι», ήταν οι πρώτες σκέψεις που έκανε.

«Έτσι τηλεφώνησα στον Max. Είπα: “Max. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ δώσε μου αυτό το τραγούδι”. Και εκείνος είπε: “Το έχω υποσχεθεί σε κάποιον άλλο”. Και του είπα: “Λοιπόν, θα σου στείλω μία Mercedes, κυριολεκτικά μία Mercedes 500 SL αν μπορώ να έχω αυτό το τραγούδι”», θυμήθηκε ο Simon Cowell.

«Και είπε: “Όχι. Το υποσχέθηκα σε κάποιον άλλο”. Και εγώ είπα: “Σε ποιον;”. Και εκείνος απάντησε: “Στην Britney Spears”. Του είπα: “Max, άσε με να σου δώσω μία συμβουλή. Καμιά δεν πρόκειται να κάνει επιτυχία με το όνομα Britney Spears”», συνέχισε, εξιστορώντας τον διάλογό τους.

Ωστόσο, ο Max Martin κράτησε την υπόσχεσή του και αρνήθηκε να δώσει το τραγούδι.

Η πρόβλεψη του Simon Cowell επρόκειτο να αποδειχθεί εντελώς λανθασμένη. Το «…Baby One More Time», το οποίο ήταν το πρώτο single της Britney Spears, έμελλε να γίνει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της pop.

Επίσης, έγινε πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατέγραψε πωλήσεις άνω των 10 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως, ενώ κατέκτησε την κορυφή των charts σε 22 χώρες.

Ο Simon Cowell στη συνέχεια απέδωσε τα εύσημα στον Max Martin για τον επαγγελματισμό του, που τήρησε την υπόσχεσή του και έδωσε το τραγούδι στην Britney Spears, η οποία δεν είχε ξεκινήσει ακόμη την καριέρα της στη δισκογραφία.