Μετά το “Live From a Tent” που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της περιοδείας Kid A, το συγκρότημα θα δημοσιεύσει το βίντεο από την εμφάνισή του το 2016 στο Lollapalooza του Βερολίνου.

Την περασμένη εβδομάδα οι Radiohead ανακοίνωσαν ότι θα δημοσιεύσουν στο YouTube μια σειρά από συναυλίες από το αρχείο τους.

Το όλο εγχείρημα, το οποίο θα συνεχιστεί έως ότου τελειώσει η καραντίνα για τον Covid-19 – “ή μέχρι να τελειώσουν τα βίντεο από τις συναυλίες”, όπως δήλωσε το συγκρότημα – ξεκίνησε στις 9 Απριλίου με το “Live From a Tent“ του 2000, βιντεοσκοπημένο λίγες ημέρες αργότερα από την κυκλοφορία του Kid A. Σήμερα το βράδυ, μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, το συγκρότημα θα δημοσιεύσει το βίντεο της συναυλίας στο Lollapalooza του Βερολίνου το 2016. Μια από τις συναυλίες στην περιοδεία A Moon Shaped Pool.

Αυτά είναι τα τραγούδια του live:

1. Burn The Witch

2. Daydreaming

3. Decks Dark

4. Desert Island Disk

5. Ful Stop

6. 2+2=5

7. Lotus Flower

8. Reckoner

9. No Surprises

10. Bloom

11. Identikit

12. The Numbers

13. The Gloaming

14. Everything In Its Right Place

15. Idioteque

16. Bodysnatchers

17. Street Spirit

18. Let Down

19. Present Tense

20. Paranoid Android

21. Nude

22. Weird Fishes/Arpeggi

23. Creep

24. Karma Police