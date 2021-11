Οι Silk Sonic του Bruno Mars και του Anderson. Paak παρουσιάζουν το single «Smokin Out The Window»

Το τρίτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ των Silk Sonic.

Οι Silk Sonic του Bruno Mars και του Anderson. Paak παρουσιάζουν με το «Smokin Out The Window» ένα ακόμη τραγούδι από το νέο άλμπουμ τους με τίτλο «An Evening With Silk Sonic».

Το «Smokin Out The Window» μεταφέρεται στις οθόνες μας με ένα ρετρό μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του Bruno Mars και του John Esparza, το οποίο συνεχίζει το μοτίβο της αισθητικής της δεκαετίας του 1970 που διαπερνά τα προηγούμενα βίντεο των Silk Sonic.

Οι Silk Sonic τραγουδούν σε μία λαμπερή σκηνή, έχοντας τη συνοδεία μίας μπάντας και φωνητικών, ενώ όλοι είναι ντυμένοι σε καφέ και πορτοκαλί αποχρώσεις.

Το «Smokin Out The Window» είναι το τρίτο single από το νέο άλμπουμ «An Evening With Silk Sonic» των Silk Sonic που είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει από τις Aftermath Entertainment και Atlantic Records / Warner Music την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου.

Οι Silk Sonic έθεσαν τον πήχη εξαιρετικά υψηλά με την κυκλοφορία του πρώτου τους single, «Leave The Door Open», τον προηγούμενο Μάρτιο.

Το τραγούδι αγαπήθηκε γρήγορα από το κοινό και έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100, παραμένοντας συνολικά για δύο εβδομάδες στην κορυφή του chart.

Στα τέλη του Ιουλίου, ο Bruno Mars και ο Anderson. Paak έδωσαν στη δημοσιότητα το δεύτερο δείγμα από το νέο άλμπουμ των Silk Sonic κυκλοφορώντας το single «Skate».

Οι Silk Sonic έχουν λάβει σημαντικές διακρίσεις πριν ακόμη κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ.

Έλαβαν το βραβείο για το Καλύτερο Συγκρότημα στα BET Awards 2021, ενώ στα MTV Video Music Awards του 2021 κέρδισαν τα βραβεία του Καλύτερου R&B Βίντεο και του Καλύτερου Μοντάζ με το «Leave The Door Open», διαθέτοντας επίσης μία υποψηφιότητα για το Συγκρότημα της Χρονιάς.