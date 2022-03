Η Sigrid ανακοινώνει την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ της.

Η Sigrid, μετά τη βράβευσή της στα NME Awards 2022 με το βραβείο της Καλύτερης Συνεργασίας για το «Head On Fire» με την Griff, μοιράζεται το νέο single «It Gets Dark» και ανακοινώνει ότι το δεύτερο άλμπουμ της, με τίτλο «How To Let Go», θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαΐου.

Το «How To Let Go» είναι το επόμενο άλμπουμ της Νορβηγίδας pop star μετά το «Sucker Punch» του 2019, το οποίο ανέβηκε στο Top 5 του Ηνωμένου Βασιλείου και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές.

Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν μια περίοδος βαθιάς περισυλλογής για τη Sigrid.

Αφού επέστρεψε από το Λος Άντζελες στη Νορβηγία κατά τη διάρκεια της πανδημίας για περισσότερα πειράματα στην pop αλχημεία, είχε στις αποσκευές της δύο πολύ ξεχωριστά τραγούδια: τον ύμνο ενδυνάμωσης του περασμένου καλοκαιριού «Mirror» και το «It Gets Dark».

Το «It Gets Dark» είναι η καταιγιστική ωδή της 25χρονης τραγουδίστριας στην αποδοχή των άσχημων στιγμών, ώστε να μπορέσουν να ξεπροβάλλουν οι καλές στιγμές: «Σκοτεινιάζει, έτσι θα μπορέσω να δω τα αστέρια».

Σε επίπεδο μουσικής, όλα τα όργανα να έχουν ηχογραφηθεί ζωντανά, ενώ, στιχουργικά, το «It Gets Dark» χρησιμοποιεί αυτό το ιδιαίτερο τέχνασμα της Sigrid να μεγεθύνει τις προσωπικές στιγμές, διατηρώντας τις ταυτόχρονα καθολικές. Εξετάζει προσεκτικά τις δύο πλευρές της προσωπικότητάς της και το πόσο έχουν μεγαλώσει από την παρουσία της στο προσκήνιο.

Το άλμπουμ «How To Let Go», το οποίο περιέχει 12 τραγούδια, γράφτηκε σε μια περίοδο όπου η Sigrid έκανε πολλές σκέψεις για τη ζωή της στη Νορβηγία και τη ζωή της έξω από τη Νορβηγία.

«Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το χαλαρό κορίτσι στο οποίο αρέσει να κάνει σκι, να κάνει πεζοπορία και να μαγειρεύει σε σχέση με το άλλο κομμάτι μου που λέει “ας βγούμε έξω”, ή ας δώσουμε τεράστιες συναυλίες, ας βγούμε στη σκηνή και ας μη φοβόμαστε τίποτα. Ήμουν τόσο ντροπαλή όταν ήμουν παιδί, αλλά μετά, όταν βγήκα στη σκηνή στο Glastonbury για παράδειγμα, μου άρεσε να χάνω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό», εξηγεί η ίδια.

Η Sigrid σχολιάζει ότι μερικές φορές αυτές οι προσωπικότητες συγκρούονται και νιώθει σύγχυση όσον αφορά αυτά που σε κάνουν να προοδεύεις στη ζωή, επειδή θέλει και τα δύο κομμάτια, αλλά συνειδητοποιεί ότι μερικές φορές δεν συμβαδίζουν πάντα.

Αυτή η έννοια των διαφορετικών οπτικών γωνιών και της εξέτασης του ίδιου πράγματος από μια νέα οπτική γωνία αντικατοπτρίζεται στο εκπληκτικά σουρεαλιστικό βίντεο για το «It Gets Dark», το οποίο γυρίστηκε από τη σκηνοθέτρια του «Mirror», Femke Huurdeman και τους CANADA (Dua Lipa, Rosalia), με τη Sigrid να δραπετεύει στο διάστημα.

Με αφορμή την κυκλοφορία του βίντεο για το «It Gets Dark», η Sigrid προχώρησε σε μια νέα συνεργασία με την εφαρμογή παρατήρησης άστρων Star Walk 2, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους θαυμαστές της να εξερευνήσουν τα θαύματα του νυχτερινού ουρανού και να ανακαλύψουν έναν ξεχωριστό αστερισμό ακούγοντας το «It Gets Dark».