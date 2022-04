Sigrid και Bring Me The Horizon συνεργάζονται στο «Bad Life»

Η Sigrid ενώνει τις δυνάμεις της με τους Bring Me The Horizon.

Στο φεστιβάλ «Reading and Leeds» του Ηνωμένου Βασιλείου πέρυσι, υλοποιήθηκε ένα από τα πιο anthemic τραγούδια από το επερχόμενο δεύτερο άλμπουμ της Sigrid με τίτλο «How To Let Go». Μετά από μία τυχαία συνάντηση με το βρετανικό ροκ συγκρότημα Bring Me The Horizon στα παρασκήνια, συνειδητοποίησαν ότι ο θαυμασμός μεταξύ τους ήταν αμοιβαίος.

Έτσι, ο τραγουδιστής Oli Sykes και ο keyboardist Jordan Fish των Bring Me The Horizon έστειλαν στη Sigrid ένα demo, στη συνέχεια μπήκαν όλοι μαζί στο στούντιο για να βάλουν στίχους και γεννήθηκε η δακρύβρεχτη ροκ μπαλάντα «Bad Life», που κυκλοφορεί τώρα από την Island Records / Universal Music.

Η Sigrid εξηγεί ότι το «Bad Life» αφηγείται «την ιστορία της στιγμής που τα πράγματα είναι δύσκολα και μπορεί να αισθάνεσαι ότι δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσεις να αισθάνεσαι λυπημένος». Οι στίχοι του τραγουδιού είναι καυστικά όμορφοι: «Είναι απλά μία κακή μέρα, όχι μία κακή ζωή».

Συνδυάζοντας το δυναμικό ρεφρέν της Νορβηγίδας pop τραγουδίστριας και την ικανότητα των Bring Me The Horizon να αποτυπώνουν έντονα συναισθήματα, το «Bad Life» είναι μία σπουδαία αλληγορία που δηλώνει ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους αγώνες με την ψυχική υγεία μέρα με τη μέρα.

Το μουσικό βίντεο για το «Bad Life», σε σκηνοθεσία του Raja Virdi (Holly Humberstone, Celeste) μεταφέρει τους θεατές σε μία επική καταιγίδα συναισθημάτων, δείχνοντας τους δύο αγαπημένους καλλιτέχνες, Sigrid και Oli Sykes, να προχωρούν δυναμικά μέσα από εσωτερικές αναταραχές.

«Η ιδέα για αυτό το μονοπλάνο ήταν να στηριχτούμε στη θεματολογία ότι πρέπει να περάσεις μέσα από το κακό για να φτάσεις τελικά στην άλλη πλευρά – η ζωή μπορεί σίγουρα να μοιάζει με τρενάκι του λούνα παρκ μερικές φορές», δηλώνει ο σκηνοθέτης.

Η Sigrid δηλώνει: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που το «Bad Life» κυκλοφορεί στον κόσμο με τους Bring Me The Horizon! Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι γι’ αυτό το τραγούδι, και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να φέρει λίγη παρηγοριά».

«Μπορεί να μην είναι η πιο ενδεδειγμένη συνεργασία, αλλά είμαστε θαυμαστές ο ένας του άλλου εδώ και καιρό και είμαστε τόσο χαρούμενοι που μπορέσαμε να συνεργαστούμε σε αυτό το τραγούδι. Και τα γυρίσματα του βίντεο ήταν από μόνα τους μία καταπληκτική και τρελή εμπειρία!», σημειώνει.

Ο Oli Sykes των Bring Me The Horizon αναφέρει: «Ο Jordan και εγώ γράψαμε αυτό το τραγούδι σε lockdown, εξ αποστάσεως. Μας άρεσε πολύ το μήνυμα, αλλά δεν ταίριαζε πραγματικά με την περίληψη του δίσκου που ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή».

Όταν μάθαμε ότι η Sigrid είναι θαυμάστριά μας, αισθανθήκαμε ότι ταίριαζε ιδανικά στο τραγούδι, αν και αρχικά ήμουν διστακτικός, καθώς ένιωθα ότι ήταν πολύ ιδιαίτερο. Στη συνέχεια, η Sigrid με ρώτησε αν θα ήθελα να κάνω ντουέτο μαζί της στο τραγούδι και αυτό σφράγισε τη συμφωνία!», προσθέτει.

Αυτή η χρονιά ήταν μία περίοδος σημαντικών συνεργασιών για τη Sigrid.

Αφού γνώρισε την Griff σε μία επίδειξη μόδας, οι δύο pop stars ήρθαν κοντά μέσω της αγάπης τους για την πίτσα και των εμπειριών τους στη μουσική βιομηχανία, μπήκαν στο στούντιο και δημιούργησαν το «Head On Fire», το οποίο κέρδισε το βραβείο της Καλύτερης Συνεργασίας στα NME Awards 2022.

Στη συνέχεια, η Sigrid κυκλοφόρησε το rock-ready banger «It Gets Dark», το οποίο στιχουργικά χρησιμοποιεί το χαρακτηριστικό τέχνασμά της να εστιάζει στο προσωπικό, διατηρώντας το ταυτόχρονα καθολικό και να εξετάζει προσεκτικά τις δύο πλευρές της προσωπικότητάς της και τον τρόπο με τον οποίο έχουν μεγεθυνθεί από την παρουσία της στο μουσικό προσκήνιο.

Η Sigrid θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαΐου το δεύτερο άλμπουμ της, με τίτλο «How To Let Go». Είναι η επόμενη δισκογραφική δουλειά της μετά το «Sucker Punch» του 2019, το οποίο ανέβηκε στο Top 5 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα τελευταία χρόνια ήταν μία περίοδος βαθιάς περισυλλογής για τη Sigrid. Το «How To Let Go» γράφτηκε σε μία περίοδο όπου σκεφτόταν πολύ για τη ζωή της στη Νορβηγία και τη ζωή της μακριά από τη Νορβηγία.