Ο Sigma συνεργάζεται με τον Hawk στο ανατρεπτικό «IIWII»

Ο Sigma ανεβάζει ξανά τον πήχη της γενιάς της new school rap.

Την πρώτη τους συνεργασία κυκλοφορούν κάτω από τη μουσική στέγη της Offbeat Records ο Sigma και ο Hawk, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι το ελληνικό hip-hop περνάει την πιο hot φάση στην ιστορία του.

Το νέο κομμάτι των δύο ανατρεπτικών ράπερ με τίτλο «It Is What It Isn’t | IIWII» έρχεται να κατακτήσει τις καλοκαιρινές playlists με μία αυθεντική urban και hip-hop αισθητική.

Τα καλοκαιρινά West Coast vibes δένουν υπέροχα με τους στίχους των καλλιτεχνών, παρουσιάζοντας ένα single που δείχνει έτοιμο να βάλει… «φωτιά» στους πιο καυτούς μήνες της χρονιάς.

Έχοντας κάνει ήδη αίσθηση με το «Messiah», το πρώτο επίσημο release του Sigma στην Offbeat Records, καθώς και με το «Sorry», την επιτυχημένη συνεργασία του με τον Mente Fuerte, ο πιο ανερχόμενος newcomer της rap σκηνής επιχειρεί να δώσει με το «IIWII» μια πρώτη γεύση από τον πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο «Κάρμα».

Συνδυάζοντας τα φοβερά τους flows με τον Hawk, τον μεγαλύτερο hitmaker αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα, με 4 κομμάτια στα Top 10, μεταξύ αυτών και το No. 1 κομμάτι της χρονιάς «Caliente», το νεότερο μέλος της Offbeat Records ανεβάζει ξανά τον πήχη της γενιάς της new school rap.

Το «IIWII», σε μουσική παραγωγή των NMD και Beyond, συνοδεύεται από ένα υψηλής ποιότητας music video, που φέρει την υπογραφή της Crystal View, σε σκηνοθεσία Angel Saft.

To «It Is What It Isn’t | IIWII» κυκλοφορεί από την Offbeat Records.