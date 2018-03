Το «Lullaby», ένα «νανούρισμα» διαφορετικό από τα υπόλοιπα, έφερε κοντά τον Sigala με την Paloma Faith.

Ο Βρετανός DJ, παραγωγός και τραγουδοποιός Sigala συνεργάζεται με τη βραβευμένη με BRIT Award Paloma Faith για να ξεκινήσει το 2018 με το «Lullaby», που κυκλοφορεί από τις Ministry of Sound / Columbia Records / Ultra Music.

Ο Sigala εξηγεί για το «Lullaby»:

«Αυτό ήταν ένα κομμάτι που αρχικά έγραψα πριν από λίγο καιρό και μου άρεσε αμέσως, αλλά ήξερα ότι έπρεπε να βρω το σωστό πρόσωπο για να συνεργαστώ μαζί του. Μου αρέσει να βρίσκω μοναδικές φωνές, έτσι ταίριαξε τέλεια όταν ενεπλάκη η Paloma! Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα το κυκλοφορήσω, είναι ένα υπέροχο τραγούδι για να δώσω γεύση από τον ήχο του επερχόμενου άλμπουμ μου.»

Το 2017 ήταν ένα αξιοσημείωτο έτος για τον DJ και παραγωγό Bruce Fielder, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Sigala, ο οποίος παραμένει ένας από τους πιο αξιόλογους και σημαντικούς παραγωγούς ηλεκτρονικής μουσικής της Βρετανίας.

Με έξι πλατινένια singles, οκτώ εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και πάνω από 800 εκατομμύρια streams στο Spotify στο βιογραφικό του, ο Sigala δε διστάζει να συμπράττει με ένα ποικίλο φάσμα τόσο νεοεμφανιζόμενων ταλέντων όσο και με εκείνων που έχουν καθιερωθεί, για να δημιουργήσει παγκόσμιες dance-floor επιτυχίες.

Οι τραγουδιστές που έδωσαν φωνή στα singles «Ain’t Giving Up», «Give Me Your Love» και «Came Here For Love», περιλαμβάνουν τους Craig David, John Newman και Ella Eyre.

Από τότε που κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του με το single «Easy Love», ο Sigala κυριάρχησε στην dance σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου, προβάλλοντας τις δεξιότητές του όχι μόνο ως παραγωγός αλλά και ως τραγουδοποιός, ο οποίος συνειδητά επιδεικνύει την πολύπλευρη μουσικότητά του.