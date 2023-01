Sigala και MNEK συνεργάζονται στο νέο single «Radio»

Το «Radio» είναι μία ανάσα φρέσκου αέρα.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης, παραγωγός και DJ Sigala ξεκινά το 2023 ενώνοντας τις δυνάμεις του με τον MNEK στο single «Radio».

Ο Sigala έχει οκτώ singles που βρέθηκαν στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου, μία υποψηφιότητα για το BRIT Award για το Καλύτερο Single («Lullaby») και επτά πλατινένια και εννέα χρυσά singles παγκοσμίως. Έχει πουλήσει επτά εκατομμύρια δίσκους μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ παγκοσμίως έχει φτάσει τις 22 εκατομμύρια πωλήσεις. Επίσης, μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει τέσσερα δισεκατομμύρια streams και πάνω από ένα δισεκατομμύριο προβολές.

Τώρα ο Sigala είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, «Every Cloud», στις 3 Μαρτίου. Το «Radio» είναι ο πιο πρόσφατος προάγγελος του επερχόμενου άλμπουμ, – ένα τραγούδι που συνυπογράφει και τραγουδάει ένας από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες.

«MNEK, τι θρύλος!», λέει ο Sigala. «Παρακολουθώ την καριέρα του από την πρώτη ημέρα, όταν ήμουν ακόμα φοιτητής. Ονειρευόμουν αυτή τη συνεργασία από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου», σχολιάζει.

Το στούντιο είναι η δημιουργική του παιδική χαρά, οπότε ο Sigala θυμάται με χαρά την ημέρα που δημιούργησαν το τραγούδι.

«Πέρασα περίπου δύο ώρες δημιουργώντας τον ρυθμό και τις συγχορδίες, ενώ εκείνος χαλάρωνε. Και μετά είπε: “Εντάξει, παίξ’ το”. Σε ελάχιστο χρόνο είχε γράψει τους στίχους στο τηλέφωνό του και λίγα λεπτά αργότερα βρισκόταν στο μικρόφωνο», ανέφερε.

«Του πήρε κυριολεκτικά 20 λεπτά για να γράψει σχεδόν ολόκληρο το τραγούδι – τραγούδησε τα φωνητικά του σε δύο λήψεις! Ήταν καταπληκτικό. Ειλικρινά, έμεινα άναυδος. Βρισκόμουν στο ίδιο δωμάτιο με μία πραγματική ιδιοφυΐα», πρόσθεσε.

Το «Radio» είναι μία ανάσα φρέσκου αέρα: «Δεν ήθελα να υπερβάλω στην παραγωγή. Είναι απλό αλλά και μοναδικό, χάρη σε αυτό το ασυνήθιστο μπάσο σε όλο το τραγούδι. Είναι μία μεγάλη αναδρομή στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και της δεκαετίας του ’90, ακόμα και στην εποχή της ντίσκο», εξηγεί ο Sigala.

Ο MNEK θεωρείται μουσικό είδωλο της LGBTQIA+ κοινότητας. Έχει εμφανιστεί στο New York Pride 2019 και στο UK Black Pride, καθώς και στο «RuPaul’s Drag Race UK», τόσο ως coach όσο και ως κριτής.

Το 2019, ίδρυσε ένα πρόγραμμα εκμάθησης στιχουργικής γραφής με στόχο την υποστήριξη LGBTQIA+ μουσικών. Εστιάζοντας στο θέμα των επιχειρήσεων χωρίς αποκλεισμούς, ο MNEK συμμετέχει στο πάνελ διαφορετικότητας του Guardian και έχει επίσης διοργανώσει το δικό του πάνελ στο YouTube, το «MNEK’s Inter-Section», όπου έχει μιλήσει σε άλλους μαύρους και queer δημιουργούς.

Με δεκατρία χρόνια παρουσίας στη μουσική βιομηχανία και 4 δισεκατομμύρια streams ο MNEK έχει γίνει μία πραγματική δύναμη. Έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως οι Zara Larsson, Stormzy, Years & Years και Craig David. Έχει επίσης γράψει μουσική με διεθνείς αστέρες όπως οι Beyoncé, Dua Lipa, Christina Aguilera, BTS, Mabel, Madonna, Kelly Rowland και Selena Gomez.

Το έργο του MNEK περιλαμβάνει πολλές επιτυχίες, όπως τα «Ready For Your Love», «Never Forget You» και «Blinded By Your Grace». Το «Head & Heart» σε συνεργασία με τον Joel Corry σημείωσε επίσης παγκόσμία επιτυχία, κατακτώντας την κορυφή των charts σε πολλές χώρες και ήταν το single με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου το 2020.

Το 2022 ήταν γεμάτο επιτυχίες, κυρίως με το πλατινένιο «Where Did You Go?» με τον Jax Jones, το οποίο παρέμεινε 32 εβδομάδες στα charts. Ο MNEK ήταν επίσης εκτελεστικός παραγωγός στο πρώτο EP του γυναικείου τρίο FLO, «The Lead».

Ο MNEK δηλώνει σχετικά με τη νέα συνεργασία του με τον Sigala: «Ο Bruce και εγώ γράψαμε αυτό το τραγούδι πριν από μερικά χρόνια. Ήταν μία τόσο διασκεδαστική, εύκολη συνάντηση. Είναι απίστευτο πώς το μετέτρεψε στο τραγούδι που ακούτε σήμερα!».

Ο Sigala δουλεύει πάνω στο επερχόμενο άλμπουμ ουσιαστικά από την ολοκλήρωση του «Brighter Days» του 2018. Το εντυπωσιακό πρώτο άλμπουμ του περιλάμβανε μία σειρά από εντυπωσιακές συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Kylie Minogue, Paloma Faith, French Montana, Ella Eyre και Becky Hill. Ο Sigala είχε άλλη μία απίστευτη χρονιά. Ενώ δίνει εμφανίεις για τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, κυκλοφορεί συνεχώς επιτυχίες από το επερχόμενο άλμπουμ του.

Το «Every Cloud» θα περιλαμβάνει το «Lasting Lover» με τον James Arthur, το «Melody», το «Stay The Night» με την Talia Mar, το «Rely On Me» και τη συνεργασία με τον David Guetta και τον Sam Ryder στο «Living Without You». Συνδυαστικά, τα συγκεκριμένα τραγούδια έχουν συγκεντρώσει μισό δισεκατομμύριο streams μέχρι σήμερα. Το άλμπουμ «Every Cloud» θα διαθέτει πολλές ακόμη guest εμφανίσεις.

Παρά το γεμάτο 2022, όπου επέστρεψε θριαμβευτικά στις σκηνές της Βόρειας Αμερικής, ο Sigala δεν βιάζεται να ξεκουραστεί. Ανυπομονούσε εδώ και καιρό να συναντήσει ξανά τους διεθνείς θαυμαστές του. Εκτός από τη νέα μουσική, σύντομα θα ξεκινήσει την άνοιξη μία περιοδεία στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.