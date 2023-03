Sigala, Mae Muller, Caity Baser και Stefflon Don συνεργάζονται στο «Feel This Good»

Ο Sigala κυκλοφορεί παράλληλα με το «Feel This Good» και το πρώτο μέρος του νέου άλμπουμ του «Every Cloud».



Ο Sigala ενώνει τις δυνάμεις του όχι με μία, αλλά με τρεις δυνατές φωνές στο νέο single του «Feel This Good», στο οποίο συμμετέχουν οι Mae Muller, Caity Baser και Stefflon Don.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του «Feel This Good», μπορούμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του νέου άλμπουμ του Sigala, «Every Cloud – Silver Linings», το οποίο περιέχει 11 τραγούδια. Το ολοκληρωμένο άλμπουμ «Every Cloud» θα κυκλοφορήσει την 1η Σεπτεμβρίου.

Το εθιστικό «Feels This Good» με τη συμμετοχή της Mae Muller, της Caity Baser και της Stefflon Don βασίζεται στη μεγαλύτερη αξία στη ζωή του Sigala, ο οποίος συνεργάζεται με ενθουσιασμό με μουσικούς που είναι θαυμαστές του και αναπτύσσει με φροντίδα τις σχέσεις τους.

Διαφήμιση

Το άλμπουμ «Every Cloud – Silver Linings» διαθέτει όλες τις επιτυχίες που κυκλοφόρησε ο Sigala τα τελευταία χρόνια.

Ο Βρετανός μουσικός παραγωγός σχολιάζει γελώντας ότι η νέα κυκλοφορία του μοιάζει με μία συλλογή «Best Of». Περιλαμβάνει το «Lasting Lover» με τον James Arthur, το «Melody», το «Stay The Night» με την Talia Mar, το «Rely On Me», τη συνεργασία με τον David Guetta και τον Sam Ryder στο «Living Without You» και το «Radio» με τον MNEK.

Όπως δηλώνει και ο τίτλος του, το «Feel This Good» είναι πλημμυρισμένο από θετικά συναισθήματα. Ο Sigala συνεργάστηκε με τις Mae Muller, Caity Baser και Stefflon Don πιστεύοντας ότι το θεμέλιο της μουσικής με αξία είναι οι δεσμοί με άλλους καλλιτέχνες – δεσμοί που ξεπερνούν τις τακτικές, φευγαλέες επαγγελματικές σχέσεις.

Κοιτάζοντας την καριέρα του Sigala γεννάται το ερώτημα: Ξεκουράζεται ποτέ; Η απάντηση είναι όχι πολύ. Βαθιά αφοσιωμένος στη δουλειά του, ξεκινά με υπερηφάνεια στο 2023 – πιθανότατα τη μεγαλύτερη χρονιά της καριέρας του μέχρι σήμερα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sigala (@sigala)

Τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, ο Sigala κυκλοφόρησε τέσσερα singles.

Όλα ξεκίνησαν με το «Melody», που γράφτηκε στο στούντιό του κοντά στο King’s Cross του Λονδίνου, ένα ανεβαστικό τραγούδι σε συνεργασία με τη Νορβηγίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Ida Martinsen Botten.

Ακολούθησε το single «Stay The Night» με την ανερχόμενη Βρετανίδα τραγουδίστρια Talia Mar, με το οποίο ο Sigala απέδειξε για άλλη μία φορά ότι είναι ο βασιλιάς των χαρούμενων καλοκαιρινών τραγουδιών που δημιουργούν εικόνες από καταγάλανους ουρανούς.

Το «Stay The Night» συνέχιζε να γεμίζει τα dancefloors όταν ήρθε το «Living Without You», μία δυναμική σύμπραξη με έναν hit maker παγκόσμιας κλάσης και τον πιο σημαντικό νέο καλλιτέχνη της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο David Guetta και ο Sam Ryder, γιατί φυσικά γι’ αυτούς μιλάμε, τον βοήθησαν να δημιουργήσει το τέλειο soundtrack των ηλιοβασιλεμάτων.

Δεν άργησε να έρθει η ώρα που ο Sigala γιόρταζε άλλη μία κυκλοφορία – αυτή τη φορά το «All By Myself», το οποίο περιείχε ένα sample από το κλασικό τραγούδι «Enjoy The Silence» των Depeche Mode σε συνδυασμό με τη μοναδική φωνή της Ellie Goulding και την άψογη παραγωγή του Alok.

Πριν την έλευση του χειμώνα, ο Sigala είχε ήδη προσθέσει στο ενεργητικό του τέσσερις επιτυχίες και 300 εκατομμύρια streams, αυξάνοντας τον ενθουσιασμό για το νέο άλμπουμ τους.

Τον Νοέμβριο, κυκλοφόρησε το single «Rely One Me» με τους Gabry Ponte και Alex Gaudino. Ο Alex, ο οποίος φημίζεται για το sampling τραγουδιών, είχε την ιδέα να χρησιμοποιήσει το «2 Times» της Ann Lee.

Τον Ιανουάριο, ακολούθησε το single «Radio» με τον MNEK. Ο Sigala δεν έκρυψε τη χαρά του που μπόρεσε να ανοίξει τη νέα χρονιά με μία συνεργασία με έναν από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες.

Διαφήμιση

Το στούντιο είναι η δική τους δημιουργική παιδική χαρά, οπότε ο Sigala θυμάται με ευχαρίστησε την ημέρα που δημιούργησαν το τραγούδι. Το «Radio» αποδείχθηκε ότι ήταν η τέλεια ανάσα φρέσκου αέρα.

Ακούστε παρακάτω το άλμπουμ «Every Cloud – Silver Linings» του Sigala.