Ο Sigala, ο David Guetta και ο Sam Ryder δημιουργούν πραγματική μαγεία με τη συνεργασία τους.

Μετά από μία εμφάνιση – έκπληξη σε ένα εμβληματικό κλαμπ στην Ίμπιζα, ο Βρετανός DJ, παραγωγός και καλλιτέχνης Sigala ενώνει τις δυνάμεις του με τον David Guetta και τον Sam Ryder στο νέο single «Living Without You».

Το τραγούδι ακολουθεί το πρόσφατο single «Stay The Night» του Sigala, το οποίο έχει συγκεντρώσει 40 εκατομμύρια streams μέχρι σήμερα. Σε εκείνη την περίπτωση, ο Sigala είχε τη συνοδεία της Talia Mar.

Τώρα ενώνει τις δυνάμεις του με τον παγκοσμίου φήμης hit maker David Guetta και τον πιο σημαντικό πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Sam Ryder.

Ο πρωτοπόρος της μουσικής David Guetta είναι ένα διεθνές είδωλο. Έχει ήδη κυκλοφορήσει μία σειρά από διαφορετικά projects φέτος, μεταξύ των οποίων ένα remix για το «Sweetest Pie» της Megan Thee Stallion και της Dua Lipa και ένα remix για την επιτυχία «Super Gremlin» του Kodak Black, με το οποίο επιχείρησε να εισέλθει περισσότερο στον κόσμο του hip-hop.

Επίσης κυκλοφόρησε το «What Would You Do?» με τον Joel Corry και τη μεγάλη επιτυχία «Crazy What Love Can Do» με την Becky Hill και την Ella Henderson. Έχοντας πάνω από 14 δισεκατομμύρια streams, 50 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ παγκοσμίως και δύο βραβεία Grammy, ο David Guetta αποδεικνύει ξανά και ξανά γιατί είναι ο πιο καταξιωμένος καλλιτέχνης ηλεκτρονικής μουσικής της γενιάς μας.

Ο Sam Ryder, μετά την εκπληκτική εμφάνισή του στον φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, όπου τερμάτισε στη δεύτερη θέση με το τραγούδι «Space Man», έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα νέα ονόματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Ιούνιο, εμφανίστηκε στη συναυλία για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Το «Space Man» είναι πλέον ένα από τα τραγούδια με τις υψηλότερες πωλήσεις για το 2022 στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έφτασε στο No. 2 των charts. Ο Sam Ryder έχει συγκεντρώσει 13 εκατομμύρια followers και 106 εκατομμύρια likes στο TikTok και ήταν ο μεγαλύτερος Βρετανός καλλιτέχνης στην πλατφόρμα το 2021.

Ο Sam Ryder σχολιάζει για το «Living Without You»: «Άκουγα Sigala και David Guetta στο αυτοκίνητό μου και ονειρευόμουν την ημέρα που θα είχα την ευκαιρία να δουλέψω μαζί τους. Είναι εκπληκτικό ότι αυτή η ημέρα έχει πράγματι έρθει. Είναι τιμή μου που συμμετείχα σε αυτό το εγχείρημα».

Ο Sigala, ο βασιλιάς των καλοκαιρινών soundtracks, ακολουθεί για ακόμα μία φορά τη συνταγή του και δημιουργεί με το «Living Without You» ένα τραγούδι που μπορείτε να τα ακούσετε κάτω από τον γαλάζιο ουρανό. Η μοναδική ερμηνεία του Sam Ryder ολοκληρώνει το τέλειο soundtrack για τα τελευταία ηλιοβασιλέματα του φετινού καλοκαιριού.

Ο Sigala πρόσθεσε: «Ήμουν τόσο τυχερός που συνεργάστηκα με τον Sam λίγο πριν τον στείλουν στην Eurovision και απογειωθεί. Ήθελα επίσης να δουλέψω με τον David Guetta εδώ και χρόνια, είναι απόλυτος θρύλος. Κάναμε μία εμφάνιση – έκπληξη σε μια από τις συναυλίες του David στην Ίμπιζα, ήταν τόσο ξεχωριστό να στέκεσαι στη σκηνή μαζί τους και να βλέπεις την αντίδραση του κοινού!».

Το «Living Without You» είναι η τρίτη κυκλοφορία της Sigala φέτος, μετά τα επιτυχημένα «Melody» και «Stay The Night». Τα τρία singles φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στο γεμάτο bangers δεύτερο άλμπουμ του, το οποίο έχει βάλει ήδη τις βάσεις να γίνει το πιο σημαντικό soundtrack του επόμενου καλοκαιριού.

Το πρώτο άλμπουμ του «Brighter Days» ήταν το ντεμπούτο που ανέβηκε στην υψηλότερη θέση των dance charts το 2018 και σημείωσε πωλήσεις άνω των 140.000 αντιτύπων μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το 2022 αποδεικνύεται μία ακόμη ξεχωριστή χρονιά για τον Sigala, ο οποίος περίμενε εδώ και καιρό μία επανένωση με τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο και περισσότερες ηλεκτρισμένες ζωντανές εμφανίσεις.