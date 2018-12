Το 2019 θα σηματοδοτήσει τη δισκογραφική επάνοδο της Sia. Αυτή η ανακοίνωση ήταν το χριστουγεννιάτικο δώρο της Αυστραλής τραγουδίστριας και τραγουδοποιού.

Με αφορμή την ερώτηση ενός χρήστη του Twitter, αποκάλυψε ότι την επόμενη χρονιά (το 2019) θα κυκλοφορήσει ένα νέο άλμπουμ αλλά και ένα κινηματογραφικό μιούζικαλ που η ίδια έχει γράψει και έχει σκηνοθετήσει.

«Πολλά διασκεδαστικά πράγματα θα έρθουν», σημείωσε, ωστόσο χωρίς να σταθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το μιούζικαλ της 43χρονης καλλιτέχνιδας τιτλοφορείται «Music» και η προετοιμασία του έχει ξεπεράσει τα τρία χρόνια.

Η ιστορία βασίζεται σε μία ιστορία που η Sia έγραψε μαζί με τον συγγραφέα παιδικών βιβλίων, Dallas Clayton. Στην ταινία θα πρωταγωνιστήσουν η Maddie Ziegler (η νεαρή χορεύτρια που εμφανίζεται σε όλα τα video clips και τα εξώφυλλα της τραγουδίστριας), η Kate Hudson και ο Leslie Odom Jr.

Σύμφωνα με το «Rolling Stone», η Ziegler θα υποδυθεί ένα παιδί με αυτισμό, τη φροντίδα του οποίου αναλαμβάνει η αδελφή της (Kate Hudson), απεξαρτημένη χρήστης και έμπορος ουσιών.

Next year I'm releasing an album and a feature length musical I wrote and directed. Lots of fun things to come!

— sia (@Sia) December 25, 2018